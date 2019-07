OFICIAL | Real Madrid si-a prezentat noul echipament! Semana izbitor cu cel al altei echipe! Fanii au reactionat imediat! Galerie foto

Real Madrid si-a prezentat noile echipamente.

Real Madrid si-a prezentat al treilea rand de echipamente pentru noul sezon, iar fanii au reactionat imediat pe retelele de socializare. Acestia spun ca seamana foarte bine cu echipamentul celor de la Inter.

Atmosfera de la Real Madrid nu este deloc buna, dupa ce au pierdut scor 3-7 meciul de la International Champions Club in fata marii rivale Atletico. La finalul partidei Zidane nici nu a mers in vestiarul echipei, fiind prima oara cand se intampla asa ceva de cand o antreneaza pe Real Madrid. Acesta ar putea fi demis, iar in locul sau ar putea veni Jose Mourinho, anunta presa spaniola.

Vezi in galeria foto de mai jos cum arata noile echipamente