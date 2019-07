Transferul facut de Real Madrid care i-a incantat pe fani :) Cine este Sofia, blonda care a semnat cu Real

Real Madrid isi face echipa feminina si a facut un transfer important.

CD Tacon, echipa careia ii va lua locul Real Madrid din sezonul urmator, a anuntat cel de-al 4-lea transfer al verii. Sofia Jakobsson, cea care a jucat 6 din cele 7 partide ale Suediei de la Campionatul Mondial, inscriind de 2 ori, este marea lovitura a noii echipe a Realului.

Jakobsson a fost transferata de la Montpellier dupa 5 sezoane la clubul francez, perioada in care a marcat 51 de goluri in 93 de partide, plus alte 4 goluri in 5 meciuri de Champions League in sezonul 2017/2018. Real le-a mai adus in aceasta vara pe Kosovare Asllani, Thaisa si Aurelie Kaci.

Sofia, 29 de ani, a atras atentia fanilor Realului si datorita frumusetii ei - numarul fanilor de pe retelele de socializare a crescut in timp record!