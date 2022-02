”Mr. Saxobeat” din Premier League! Englezii i-au făcut un cântec după melodia Alexandrei Stan

Olandezul a evoluat în două meciuri pentru noua sa echipă, sub comanda lui Frank Lampard. Mai întâi a fost introdus în ultimele 30 de minute ale meciului cu Newcastle, pierdut cu 3-1, iar apoi a fost integralist în partida cu Leeds, câștigată cu 3-0.

Fanii lui Everton s-au inspirat după melodia Alexandrei Stan, ”Mr. Saxobeat”, și i-au dedicat un cântec mijlocașului olandez. Evident, versurile au fost modificate pentru Van de Beek.

If you didn’t have a song stuck in your head before, you should now with this Donny Van De Beek chant @iggy1878 pic.twitter.com/BGbkHxGL4V