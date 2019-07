Din ce in ce mai rau! Real Madrid a luat un gol de cascadorii rasului de la Fenerbahce! Erori grave in apararea lui Zidane. VIDEO

Real Madrid isi continua sezonul de cosmar si in perioada de pregatire.

Dupa ce a incasat 7 de la Atletico Madrid, Real Madrid are probleme si cu Fenerbahce, echipa zdrobita de Bayern cu 6-1 cu o zi in urma.

Madrilenii au inceput prost partida si au primit gol in minutul 5 de la Rodrigues, in urma unor erori in lant ale fundasilor lui Zidane.

In minutul 40 era 2-2 intre Real Madrid si Fenerbahce. Karim Benzema a reusit o dubla.

6' Garry Rodrigues

