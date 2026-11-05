La 33 de ani, Harry Kane a semnat și a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Europa!

La 33 de ani, Harry Kane a semnat și a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Europa! Bundesliga
SPORT.RO
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Harry Kane (33 de ani), golgheterul lui Bayern Munchen și noul deținător al Balonului de Aur, tocmai a semnat un nou contract cu formația bavareză.

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Din articol

Harry Kane a semnat și a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Europa!

După mai multe săptămâni de zvonuri privind viitorul lui Harry Kane, The Athletic scrie că atacantul englez a semnat un nou contract cu Bayern Munchen, valabil trei sezoane, până în iunie 2029.

Kane se apropia de intrarea în ultimele șase luni de contract cu Bayern Munchen, ceea ce i-ar fi permis ca în ianuarie să negocieze cu alte cluburi și să plece gratis. Cu toate acestea, o despărțirea nu a fost niciodată luată în calcul de proaspătul câștigător al Balonului de Aur.

Potrivit The Athletic, care nu specifică noul salariu al englezului, Harry Kane devine acum cel mai bine plătit fotbalist din Europa. Anterior, informațiile din presa germană arătau că fotbalistul lui Bayern încasa 25 de milioane de euro anual brut.

Pentru Kane este o răsplată a formei extraordinare din Germania. În 161 de meciuri a marcat nu mai puțin de 156 de goluri, iar alături de bavarezi a cucerit două titluri în Bundesliga, o Cupă a Germaniei și două Supercupe.

Harry Kane, Balonul de Aur 2026

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Harry Kane ar renunța la Balonul de Aur pentru trofeul Champions League

Înaintea meciului cu Atletico Madrid, din Liga Campionilor, Kane a declarat că ar schimba cu plăcere Balonul de Aur pentru Liga Campionilor.

„Dacă aş putea schimba Balonul de Aur pentru această Ligă a Campionilor? Sincer, da, aş face-o. Trofeele colective sunt motivul pentru care jucăm fotbal. (...) Trebuie să recunosc că câştigarea Balonului de Aur a fost unul dintre cele mai frumoase momente din viaţa mea.

A fost ceva foarte special, dar să ridic această Ligă a Campionilor alături de Bayern ar fi incredibil. Dacă aş putea, aş alege Liga Campionilor, dar am norocul de a mă afla în poziţia de a le putea câştiga pe amândouă!”, a declarat atacantul britanic

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