VIDEO Dinamo, Universitatea Craiova, U Cluj și Voluntari, cu bune și cu rele în cupele europene! ”Ratăm în mod halucinant victoria”

Dinamo, Universitatea Craiova, U Cluj și Voluntari, cu bune și cu rele în cupele europene! ”Ratăm în mod halucinant victoria” Baschet
SPORT.RO
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Cum s-au descurcat echipele noastre în meciurile de miercuri.

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Din articol

CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă in extremis de formaţia poloneză Zastal Zielona Gora, cu scorul de 95-93 (15-30, 28-16, 24-25, 28-22), miercuri seara, la Zielona Gora, într-un meci din Grupa B a competiţiei de baschet masculin FIBA Europe Cup.

Dinamo, 93-95 cu Zastal Zielona Gora după ce a condus tot meciul, inclusiv la 18 puncte diferență

Dinamo a pierdut un meci în care a fost în avantaj cea mai mare parte a timpului (32 de minute), conducând şi la o diferenţă de 18 puncte.

Gazdele au făcut diferenţa în ultimele 75 de secunde, cu şase puncte consecutive marcate la scorul de 88-88.

Dinamoviştii au avut şansa de a trimite meciul în prelungiri, dar Jonathan Stark a ratat două aruncări libere în ultima secundă, după o altă aruncare (de 3 puncte) ratată de Derrick Marks.

De la Dinamo, care a suferit a patra sa înfrângere în cinci meciuri, s-au evidenţiat Anthony Roberts, cu 20 de puncte, 6 recuperări, 5 pase decisive, Ousmane Drame, cu 14 p, 12 rec, Jonathan Stark, cu 18 p, 4 rec, 5 pd, Rostislav Novitsky, 11 p, 6 rec.

Cei mai buni oameni ai gazdelor au fost Beau Beech, 16 p, 10 rec, 3 pd, Gauthier Denis, cu 16 p, 5 rec, 7 pd, Veljko Brkic, cu 13 p, 5 rec, Trazarien White, cu 12 p, 5 rec, Filip Matczak, cu 11 p, 5 rec, Conley Garrison, 14 p, 8 pd.

Marţi, FIATC Girona a învins-o pe Patrioti Levice cu 90-66. 

Reacția lui CS Dinamo București

”BASCHET. FIBA Europe Cup

Ratăm în mod halucinant victoria într-o partidă în care am condus aproape toata durata de joc. Zielona Gora a speculat fiecare breșă în defensiva alb-roșie. Am avut șansa victoriei la aruncarea de 3 puncte a lui Derrick Marks din ultimele clipe, iar mai apoi două libere pentru a trimite meciul în prelungiri prin Jonathan Stark, dar șansa nu a fost de partea noastră.

📊 Anthony Roberts a fost principalul marcator al echipei cu 20 de puncte, urmat de Jonathan Stark cu 18” (CS Dinamo București)

Clasamentul din grupa lui Dinamo (FIBA Europe Cup)

1. FIATC Girona 9 puncte

2. Zastal Zielona Gora 8

3. Patrioti Levice 7

4. Dinamo 6

5. Coretec Oostende 6

6. NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz 6

Primele două clasate se vor califica în faza următoare a competiţiei.

Dinamo va juca următorul meci la Bucureşti, pe 11 noiembrie, cu liderul FIATC Girona.

SCM Universitatea Craiova a obţinut a doua sa victorie în FIBA Europe Cup

SCM Universitatea Craiova a învins echipa azeră Gence BC, cu scorul de 105-96 (20-23, 32-27, 22-25, 31-21), miercuri seara, în Sala Polivalentă din Bănie, într-un meci din Grupa C a competiţiei de baschet masculin FIBA Europe Cup.

SCM Craiova a obţinut a doua victorie în grupă, consecutivă, ambele pe teren propriu.

Medaliata cu bronz din ediţia trecută a Ligii Naţionale a făcut diferenţa în ultimul sfert al meciului, adjudecat la o diferenţă de zece puncte.

Ronald Polite, cu 20 de puncte, 7 recuperări, 8 pase decisive, Demetrius Davis, cu 20 p, 6 rec, 3 pd, Kino Lilly, cu 18 p, 3 pd, Justin Gordon, cu 17 p, 3 pd, Vlad Nistor, cu 15 p, 4 pd, Michael Chayron Durr, cu 12 p, 9 rec, 3 pd, au fost cei mai buni de la olteni.

De la azeri s-au evidenţiat Kobe Magee, cu 25 p, 7 rec, 5 pd, Latavious Ray Mitchell, 24 p, 9 rec, 3 pd, Montavious Javond Murphy, 17 p, Xavier Rhodes, 17 p, 6 rec, 11 pd, Bakary Camara, 10 p, 7 rec, 4 pd.

Tot în Grupa C, Rilski Sportist Samokov a fost învinsă acasă de Kolossos H Hotels BC, cu 92-70, în Bulgaria, iar turcii de la Esenler Erokspor au dispus de Sporting Lisabona cu 106-70.

Clasamentul din grupa Craiovei (FIBA Europe Cup)

1. Esenler Erokspor 10 puncte

2. Sporting 8

3. Kolossos H Hotels BC 8

4. SCM Universitatea Craiova 7

5. Rilski Sportist 6

6. Gence BC 5

Primele două clasate se vor califica în faza următoare a competiţiei.

Pe 11 noiembrie, SCM Universitatea Craiova va juca al treilea meci consecutiv pe teren propriu, cu Kolossos H Hotels BC.

Victorie spectaculoasă pentru CSO Voluntari în ENBL

CSO Voluntari a învins spectaculos echipa norvegiană Fyllingen Lions, cu scorul de 106-93 (26-20, 24-35, 20-24, 36-14), miercuri seara, în Sala ''Gabriela Szabo'', într-un meci din Grupa B a Ligii nord-europene de baschet masculin (ENBL).

Câştigătoarea competiţiei în 2025 a început bine, dar scandinavii au revenit şi au dominat jocul o bună parte din timp. Cu aproape şase minute înainte de final, nordicii conduceau cu 88-83, dar ilfovenii au reuşit opt puncte consecutive şi apoi s-au desprins decisiv.

Lewis Sullivan a fost MVP-ul gazdelor, cu 21 de puncte, 14 recuperări şi 3 pase decisive, Damion James Rosser a contribuit cu 20 p, 4 pd, Kodi Andrew Justice a reuşit 19 p, 6 pd, Ibrahim Durmo a adăugat 17 p, 8 rec, iar Marcus Azor s-a evidenţiat cu 11 p, 6 rec, 5 pd.

De la nordici, cei mai buni au fost Davonte Ray Davis, cu 21 p, 7 pd, Karyiek Austin Dixon, cu 21 p, 5 rec, Troy Marshall Barnies, 20 p, 10 rec, Kalob James Ledoux, cu 17 p, Lars Andreas Nilsen, cu 12 p.

CSO Voluntari va juca următorul meci pe 8 decembrie, cu liderul Spartak Plevna, în Bulgaria.

Clasamentul din grupa lui CSO Voluntari (ENBL)

1. BC Spartak Plevna 7 puncte (4 jocuri)

2. CSO Voluntari 7 (4)

3. Tria Eka AEL BC 6 (3)

4. Donar Groningen 6 (4)

5. TalTech/Alexela 6 (4)

6. Fyllingen Lions 6 (5)

7. Anwil Wloclawek 5 (3)

8. Alkar Sinj 4 (3)

9. HKK Zrinjski 4 (4)

Primele patru clasate se califică în sferturile de finală.

Universitatea Cluj, surclasată de Umana Reyer Venezia în EuroCup

Universitatea Cluj a fost surclasată de echipa italiană de Umana Reyer Venezia, cu scorul de 96-43 (27-8, 24-12, 24-13, 21-10), miercuri seara, în Sala Sporturilor ''Horia Demian'', în Grupa F a competiţiei de baschet feminin EuroCup.

''U'' pierdut al treilea meci din tot atâtea disputate, dar cea mai mică diferenţă a fost de 22 de puncte.

Formaţia ardeleană a pierdut prima partidă cu echipa italiană la o diferenţă de 64 de puncte, iar acum s-a înclinat la 53 de puncte.

Selma Markisic, cu 17 puncte, şi Kennedi Jackson, cu 16 p, 6 recuperări, au fost cele mai bune de la ''U''.

De la oaspete s-au remarcat Andrijana Cvitkovic, cu 19 p, 4 rec, Marena Whittle, cu 16 p, 6 rec, Alyssa Ustby, cu 15 p, 10 rec, Lorela Cubaj, cu 12 p, 9 rec, Francesca Pasa, cu 10 p, 3 rec, 4 pd.

Universitatea Cluj va juca următorul meci pe 1 decembrie, cu echipa israeliană Elitzur Ramla, la Cluj-Napoca.

Clasament:

1. Umana Reyer Venezia 9 puncte (5 jocuri)

2. Elitzur Ramla 6 (4)

3. TTT Riga 6 (4)

4. Universitatea Cluj 3 (3)

În faza următoare se vor califica primele două clasate din fiecare grupă, precum şi cele mai bune patru echipe de pe locul al treilea. 

Info: Agerpres

Foto: CS Dinamo București

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