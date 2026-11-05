CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă in extremis de formaţia poloneză Zastal Zielona Gora, cu scorul de 95-93 (15-30, 28-16, 24-25, 28-22), miercuri seara, la Zielona Gora, într-un meci din Grupa B a competiţiei de baschet masculin FIBA Europe Cup.
Dinamo, 93-95 cu Zastal Zielona Gora după ce a condus tot meciul, inclusiv la 18 puncte diferență
Dinamo a pierdut un meci în care a fost în avantaj cea mai mare parte a timpului (32 de minute), conducând şi la o diferenţă de 18 puncte.
Gazdele au făcut diferenţa în ultimele 75 de secunde, cu şase puncte consecutive marcate la scorul de 88-88.
Dinamoviştii au avut şansa de a trimite meciul în prelungiri, dar Jonathan Stark a ratat două aruncări libere în ultima secundă, după o altă aruncare (de 3 puncte) ratată de Derrick Marks.
De la Dinamo, care a suferit a patra sa înfrângere în cinci meciuri, s-au evidenţiat Anthony Roberts, cu 20 de puncte, 6 recuperări, 5 pase decisive, Ousmane Drame, cu 14 p, 12 rec, Jonathan Stark, cu 18 p, 4 rec, 5 pd, Rostislav Novitsky, 11 p, 6 rec.
Cei mai buni oameni ai gazdelor au fost Beau Beech, 16 p, 10 rec, 3 pd, Gauthier Denis, cu 16 p, 5 rec, 7 pd, Veljko Brkic, cu 13 p, 5 rec, Trazarien White, cu 12 p, 5 rec, Filip Matczak, cu 11 p, 5 rec, Conley Garrison, 14 p, 8 pd.
Marţi, FIATC Girona a învins-o pe Patrioti Levice cu 90-66.
Reacția lui CS Dinamo București
”BASCHET. FIBA Europe Cup
Ratăm în mod halucinant victoria într-o partidă în care am condus aproape toata durata de joc. Zielona Gora a speculat fiecare breșă în defensiva alb-roșie. Am avut șansa victoriei la aruncarea de 3 puncte a lui Derrick Marks din ultimele clipe, iar mai apoi două libere pentru a trimite meciul în prelungiri prin Jonathan Stark, dar șansa nu a fost de partea noastră.
📊 Anthony Roberts a fost principalul marcator al echipei cu 20 de puncte, urmat de Jonathan Stark cu 18” (CS Dinamo București)
Clasamentul din grupa lui Dinamo (FIBA Europe Cup)
1. FIATC Girona 9 puncte
2. Zastal Zielona Gora 8
3. Patrioti Levice 7
4. Dinamo 6
5. Coretec Oostende 6
6. NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz 6
Primele două clasate se vor califica în faza următoare a competiţiei.
Dinamo va juca următorul meci la Bucureşti, pe 11 noiembrie, cu liderul FIATC Girona.
SCM Universitatea Craiova a obţinut a doua sa victorie în FIBA Europe Cup
SCM Universitatea Craiova a învins echipa azeră Gence BC, cu scorul de 105-96 (20-23, 32-27, 22-25, 31-21), miercuri seara, în Sala Polivalentă din Bănie, într-un meci din Grupa C a competiţiei de baschet masculin FIBA Europe Cup.
SCM Craiova a obţinut a doua victorie în grupă, consecutivă, ambele pe teren propriu.
Medaliata cu bronz din ediţia trecută a Ligii Naţionale a făcut diferenţa în ultimul sfert al meciului, adjudecat la o diferenţă de zece puncte.
Ronald Polite, cu 20 de puncte, 7 recuperări, 8 pase decisive, Demetrius Davis, cu 20 p, 6 rec, 3 pd, Kino Lilly, cu 18 p, 3 pd, Justin Gordon, cu 17 p, 3 pd, Vlad Nistor, cu 15 p, 4 pd, Michael Chayron Durr, cu 12 p, 9 rec, 3 pd, au fost cei mai buni de la olteni.
De la azeri s-au evidenţiat Kobe Magee, cu 25 p, 7 rec, 5 pd, Latavious Ray Mitchell, 24 p, 9 rec, 3 pd, Montavious Javond Murphy, 17 p, Xavier Rhodes, 17 p, 6 rec, 11 pd, Bakary Camara, 10 p, 7 rec, 4 pd.
Tot în Grupa C, Rilski Sportist Samokov a fost învinsă acasă de Kolossos H Hotels BC, cu 92-70, în Bulgaria, iar turcii de la Esenler Erokspor au dispus de Sporting Lisabona cu 106-70.
Clasamentul din grupa Craiovei (FIBA Europe Cup)
1. Esenler Erokspor 10 puncte
2. Sporting 8
3. Kolossos H Hotels BC 8
4. SCM Universitatea Craiova 7
5. Rilski Sportist 6
6. Gence BC 5
Primele două clasate se vor califica în faza următoare a competiţiei.
Pe 11 noiembrie, SCM Universitatea Craiova va juca al treilea meci consecutiv pe teren propriu, cu Kolossos H Hotels BC.
Victorie spectaculoasă pentru CSO Voluntari în ENBL
CSO Voluntari a învins spectaculos echipa norvegiană Fyllingen Lions, cu scorul de 106-93 (26-20, 24-35, 20-24, 36-14), miercuri seara, în Sala ''Gabriela Szabo'', într-un meci din Grupa B a Ligii nord-europene de baschet masculin (ENBL).
Câştigătoarea competiţiei în 2025 a început bine, dar scandinavii au revenit şi au dominat jocul o bună parte din timp. Cu aproape şase minute înainte de final, nordicii conduceau cu 88-83, dar ilfovenii au reuşit opt puncte consecutive şi apoi s-au desprins decisiv.
Lewis Sullivan a fost MVP-ul gazdelor, cu 21 de puncte, 14 recuperări şi 3 pase decisive, Damion James Rosser a contribuit cu 20 p, 4 pd, Kodi Andrew Justice a reuşit 19 p, 6 pd, Ibrahim Durmo a adăugat 17 p, 8 rec, iar Marcus Azor s-a evidenţiat cu 11 p, 6 rec, 5 pd.
De la nordici, cei mai buni au fost Davonte Ray Davis, cu 21 p, 7 pd, Karyiek Austin Dixon, cu 21 p, 5 rec, Troy Marshall Barnies, 20 p, 10 rec, Kalob James Ledoux, cu 17 p, Lars Andreas Nilsen, cu 12 p.
CSO Voluntari va juca următorul meci pe 8 decembrie, cu liderul Spartak Plevna, în Bulgaria.
Clasamentul din grupa lui CSO Voluntari (ENBL)
1. BC Spartak Plevna 7 puncte (4 jocuri)
2. CSO Voluntari 7 (4)
3. Tria Eka AEL BC 6 (3)
4. Donar Groningen 6 (4)
5. TalTech/Alexela 6 (4)
6. Fyllingen Lions 6 (5)
7. Anwil Wloclawek 5 (3)
8. Alkar Sinj 4 (3)
9. HKK Zrinjski 4 (4)
Primele patru clasate se califică în sferturile de finală.
Universitatea Cluj, surclasată de Umana Reyer Venezia în EuroCup
Universitatea Cluj a fost surclasată de echipa italiană de Umana Reyer Venezia, cu scorul de 96-43 (27-8, 24-12, 24-13, 21-10), miercuri seara, în Sala Sporturilor ''Horia Demian'', în Grupa F a competiţiei de baschet feminin EuroCup.
''U'' pierdut al treilea meci din tot atâtea disputate, dar cea mai mică diferenţă a fost de 22 de puncte.
Formaţia ardeleană a pierdut prima partidă cu echipa italiană la o diferenţă de 64 de puncte, iar acum s-a înclinat la 53 de puncte.
Selma Markisic, cu 17 puncte, şi Kennedi Jackson, cu 16 p, 6 recuperări, au fost cele mai bune de la ''U''.
De la oaspete s-au remarcat Andrijana Cvitkovic, cu 19 p, 4 rec, Marena Whittle, cu 16 p, 6 rec, Alyssa Ustby, cu 15 p, 10 rec, Lorela Cubaj, cu 12 p, 9 rec, Francesca Pasa, cu 10 p, 3 rec, 4 pd.
Universitatea Cluj va juca următorul meci pe 1 decembrie, cu echipa israeliană Elitzur Ramla, la Cluj-Napoca.
Clasament:
1. Umana Reyer Venezia 9 puncte (5 jocuri)
2. Elitzur Ramla 6 (4)
3. TTT Riga 6 (4)
4. Universitatea Cluj 3 (3)
În faza următoare se vor califica primele două clasate din fiecare grupă, precum şi cele mai bune patru echipe de pe locul al treilea.
Info: Agerpres
Foto: CS Dinamo București