Andrei Nicolescu i-a anunțat plecarea de la Dinamo: ”E singurul de care vrem să ne despărțim”

Devis Epassy (33 de ani) a fost portarul titular al lui Dinamo în sezonul precedent, dar a devenit rezervă după transferul lui Alaa Bellaarouch (24 de ani), împrumutat de la Braga, cu opțiune de cumpărare pentru 500.000 de euro.
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat că Epassy este singurul jucător de care clubul ar vrea să se despartă în iarnă, chiar dacă înțelegerea dintre cele două părți expiră abia la finalul sezonului.
Andrei Nicolescu: ”Trebuia să ne despărțim în vară de Epassy”
„Singurul de care vrem să ne despărțim în iarnă este Epassy. Trebuia să ne despărțim în vară, dar asta e, mergem înainte. Contractul se termină în vara viitoare, dar respectăm orice jucător, indiferent de ce se întâmplă”, a spus Nicolescu, la Digi Sport.
Bellaarouch este crescut în Franța, la Strasbourg, unde a și bifat 15 meciuri în Ligue 1 și alte patru în Cupa Franței. Evoluțiile sale consistente i-au adus și o cotă de piață de 850.000 de euro, cea mai bună din cariera sa de fotbalist.
Epassy a fost transferat de Dinamo în 2025, gratis de la Karmiotissa, iar în cariera sa a mai evoluat în Franța, Spania, Grecia și Arabia Saudită.
Dinamo își păstrează primul loc
”Roș-albii” sunt din nou pe primul loc după victoria cu UTA Arad, scor 2-0. Dinamo are acum 33 de puncte și este la doar un punct distanță de Universitatea Craiova. Rapid completează podiumul, cu 30 de puncte.
În următoarea etapă, Dinamo se va deplasa la Mioveni pentru duelul cu FC Argeș, în timp ce UTA Arad, care rămâne pe locul zece, va primi vizita Petrolului.