Andrei Nicolescu i-a anunțat plecarea de la Dinamo: ”E singurul de care vrem să ne despărțim”

Devis Epassy (33 de ani) a fost portarul titular al lui Dinamo în sezonul precedent, dar a devenit rezervă după transferul lui Alaa Bellaarouch (24 de ani), împrumutat de la Braga, cu opțiune de cumpărare pentru 500.000 de euro.

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat că Epassy este singurul jucător de care clubul ar vrea să se despartă în iarnă, chiar dacă înțelegerea dintre cele două părți expiră abia la finalul sezonului.

Andrei Nicolescu: ”Trebuia să ne despărțim în vară de Epassy”

„Singurul de care vrem să ne despărțim în iarnă este Epassy. Trebuia să ne despărțim în vară, dar asta e, mergem înainte. Contractul se termină în vara viitoare, dar respectăm orice jucător, indiferent de ce se întâmplă”, a spus Nicolescu, la Digi Sport.