I-a spulberat speranțele lui Răzvan Marin! Ce a spus eroul lui Real Madrid după victoria din Champions League cu AEK

Real Madrid a reușit o nouă revenire Champions League și a câștigat pe terenul lui AEK, scor 3-2, într-un meci din runda a 4-a a fazei ligii din Champions League.
Golurile madrilenilor au fost marcate de Jude Bellingham (32'), Kilian Mbappe (78') și Federico Valverde (90+2'), în timp ce grecii au înscris prin Koita (12') și Pilo (75').
Federico Valverde, din nou eroul madrilenilor
Real Madrid și-a dorit victoria în Grecia pentru a avea maximum de puncte după patru etape din faza ligii din Champions League, astfel că după ce Mbappe a restabilit egalitatea în minutul 78, echipa lui Jose Mourinho a continuat să atace.
Golul victoriei împotriva echipei lui Răzvan Marin a venit în urma unei „bombe” din afara careului trimise de Federico Valverde.
La finalul meciului, uruguayanul a explicat de unde a avut inspirația și curajul să șuteze de la distanță.
„A fost un meci greu și complicat. Cred că am dominat. Felicitări echipei pentru efortul depus. Golul ne-a afectat. Echipa a continuat să-și facă jocul și să pună pe teren tot ce am antrenat toată săptămâna.
Am recăpătat controlul, ne-am simțit din nou bine. Am început să atacăm din nou și să depunem același efort pe care l-am depus până acum. Meritul aparține staff-ului tehnic și jucătorilor pentru că au continuat să aibă încredere în coechipierii lor. Este o plăcere să joc pentru staff-ul pe care îl avem. Nu încetăm niciodată să încercăm. Uneori mă gândesc mult la execuțiile astea. Sunt recunoscător coechipierilor mei care îmi dau încrederea să încerc să șutez așa”, a spus Federico Valverde, citat de as.com.
După primele patru runde din Champions League, Real Madrid ocupă poziția a 2-a cu maximum de puncte (12), la egalitate cu PSG, cele două fiind singurele echipe cu victorii pe linie.
Două goluri și două pase decisive sunt cifrele lui Valverde în 14 meciuri jucate în tricoul „Los Blancos” în acest sezon.