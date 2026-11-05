I-a spulberat speranțele lui Răzvan Marin! Ce a spus eroul lui Real Madrid după victoria din Champions League cu AEK

Real Madrid a reușit o nouă revenire Champions League și a câștigat pe terenul lui AEK, scor 3-2, într-un meci din runda a 4-a a fazei ligii din Champions League.

Golurile madrilenilor au fost marcate de Jude Bellingham (32'), Kilian Mbappe (78') și Federico Valverde (90+2'), în timp ce grecii au înscris prin Koita (12') și Pilo (75').

Federico Valverde, din nou eroul madrilenilor

Real Madrid și-a dorit victoria în Grecia pentru a avea maximum de puncte după patru etape din faza ligii din Champions League, astfel că după ce Mbappe a restabilit egalitatea în minutul 78, echipa lui Jose Mourinho a continuat să atace.

Golul victoriei împotriva echipei lui Răzvan Marin a venit în urma unei „bombe” din afara careului trimise de Federico Valverde.

La finalul meciului, uruguayanul a explicat de unde a avut inspirația și curajul să șuteze de la distanță.