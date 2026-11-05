Specialiștii s-au lămurit în privința lui Como, după 9-1 cu Lens

Specialiștii s-au lămurit în privința lui Como, după 9-1 cu Lens Liga Campionilor
SPORT.RO
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Debutanta Como a surclasat-o pe Lens cu scorul de 9-1, miercuri seara, în deplasare, în etapa a patra a Ligii Campionilor.

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Comolens - como
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Grecul Anastasios Douvikas a reuşit un hat-trick (7, 32, 57), celelalte goluri ale oaspeţilor fiind semnate de Nico Paz (40), Lucas Da Cunha (47), Marc-Oliver Kempf (53), Mattia Liberali (62), Martin Baturina (69) şi Matteo Papaccioli (90+2). Pentru echipa ”sang et or” a punctat Ruben Aguilar (65).

Como, senzația Champions League, este văzută cu șanse mici pentru calificarea în optimi

După patru runde disputate în faza principală din UEFA Champions League, Como pare să fie echipa-fanion a Italiei, cu nouă puncte și un golaveraj impresionant, cu 19 goluri marcate și șase primite. Echipa lui Cesc Fabregas se situează în clasament peste echipe ca Barcelona, Aston Villa, Manchester City sau Liverpool.

Chiar și așa, Como este văzută cu șanse mici pentru a obține un loc în TOP 8 la finalul fazei principale. Potrivit Football Meets Data, sunt șanse de 39.1% pentru ca echipa să se claseze în zona locurile care asigură calificarea directă în optimi.

Totuși, o calificare în faza următoare a competiției, adică în play-off-ul optimilor, pare aproape sigură: sunt șanse de 99.7%.

Como, departe de recordul lui Dinamo

Debutanta Como a reuşit cea mai categorică victorie în deplasare din istoria celei mai importante competiţii europene intercluburi, depăşind recordul anterior, stabilit de Bayern Munchen, care a dispus cu 8-2 de FC Barcelona, pe teren neutru (Lisabona), în 2020, conform Fox Sports.

Italienii au egalat, totodată, cea mai mare diferenţă de scor din Champions League, stabilită anterior de FC Liverpool şi Real Madrid, care s-au impus cu acelaşi scor, 8-0, în faţa formaţiilor Beşiktaş Istanbul, respectiv Malmo FF.

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