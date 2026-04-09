Real Madrid și Liverpool pregătesc schimbul verii!

„Los Blancos” și „Cormoranii” vor să ajungă la un acord pentru a-i folosi ca monedă de schimb pe Eduardo Camavinga și Alexis Mac Allister, informează Transfer News Live citând TEAMtalk.

Real Madrid și Liverpool lucrează la un schimb spectaculos pentru perioada de marcato din vară.

Eduardo Camavinga se află de mai multă vreme pe lista lui Liverpool, club care îl admiră pe francez. Reprezentanții mijlocașului central caută variante mai bune pentru fotbalist în privința minutelor de joc acordate.

La rândul ei, Real Madrid se află în căutarea unui mijlocaș central creativ, capabil să ajute echipa și pe fază defensivă, iar Mac Allister este privit ca o potențială soluție.

Madrilenii nu au reușit, în sezonul curent, să găsească înlocuitori potriviți pentru Toni Kroos și Luka Modric.

Cifrele lui Camavinga și Mac Allister

Eduardo Camavinga a strâns la Real Madrid, în stagiunea actuală, 35 de meciuri, două goluri și o pasă decisivă. Camavinga nu are statutul de titular garantat la formația din capitala Spaniei.

De cealaltă parte, Alexis Mac Allister este piesă de bază la Liverpool. A adunat 47 de jocuri, cinci goluri și cinci pase decisive, în sezonul curent, pentru campioana en-titre a Angliei.