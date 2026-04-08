Antrenorul lui Bayern Munchen, Vincent Kompany, l-a lăudat, marţi, pe portarul Manuel Neuer, desemnat omul meciului în victoria cu 2-1 împotriva lui Real Madrid, în Liga Campionilor, care rămâne "unul dintre cei mai buni portari din lume" la 40 de ani, relatează AFP.

Declarațiile lui Vincent Kompany, antrenorul lui Bayern, după 2-1 cu Real

"Cel mai bun portar din istorie? O să-mi faceţi probleme cu prietenul meu Thibaut Courtois! Dar da, este unul dintre cei mai buni. Şi demonstrează asta de foarte, foarte mult timp", a declarat tehnicianul belgian.

"Faptul că este încă la acest nivel astăzi, nu ştiu cum era acum câţiva ani, mă impresionează în fiecare zi, la 40 de ani. Este încă unul dintre cei mai buni portari din lume", a adăugat el.

Când un jurnalist spaniol l-a întrebat dacă Neuer, desemnat omul meciului, a fost "cel mai bun jucător de pe teren", antrenorul bavarez a răspuns: "E în regulă pentru mine", afirmând că fiecare echipă are nevoie de "performanţe deosebite în astfel de meciuri".

"Am avut şi ocazii să marcăm mai multe goluri. Sperăm că în retur atacanţii noştri vor fi cei mai buni jucători de pe teren; asta mi s-ar potrivi perfect", a adăugat el.

Fostul jucător al lui Manchester City s-a arătat optimist în privinţa returului şi a apreciat că echipa sa "şi-a câştigat dreptul de a intra în fiecare meci pentru a câştiga".

Manuel Neuer, desemnat omul meciului Real Madrid - Bayern Munchen 1-2

Bayern Munchen a învins-o pe Real Madrid cu scorul de 2-1 (1-0), marţi seara, pe Stadionul ''Santiago Bernabeu'', în prima manşă a sferturilor de finală ale Champions League, după un meci cu 40 de șuturi la poartă!

Bavarezii au deschis scorul prin Luis Diaz (41), iar Harry Kane a majorat diferenţa imediat după pauză (46).

Golul madrilenilor a fost semnat de atacantul francez Kylian Mbappe (74).

Cel mai bun om al meciului a fost portarul oaspeţilor, Manuel Neuer, care a avut mai multe intervenţii salvatoare, scrie Agerpres.

Manşa secundă va avea loc pe 15 aprilie, la Munchen.