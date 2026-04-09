În urmă cu două săptămâni, Liverpool anunța oficial că Mohamed Salah se va despărți de club la finalul acestui sezon, după nouă sezoane petrecute pe Anfield.

Andy Robertson pleacă de la Liverpool

Joi seară, Liverpool a confirmat o nouă despărțire. Fundașul stânga Andy Robertson (32 de ani) va părăsi și el clubul în vară, când îi expiră înțelegerea.

Robertson, unul dintre cei mai vechi jucători din cadrul clubului, a sosit la Liverpool în 2017, de la Hull City, în schimbul sumei de 9 milioane de euro. Scoțianul a strâns până acum 373 de meciuri și a cucerit 9 trofee, inclusiv Liga Campionilor și două titluri în Premier League.

"Am avut parte de nouă ani extraordinari aici. Am avut oportunitatea și în trecut să plec, însă nu mi-am dorit pentru că e extrem de dificil să părăsești acest club. Totuși, fotbalul merge înainte și acum cred că e momentul să fac și eu următorul pas. Îmi voi aminti mereu cu drag momentele senzaționale din acești nouă ani", a spus Robertson.

Andy Robertson și-a pierdut în ultima perioadă statutul de titular cert în echipa lui Arne Slot. În acest sezon, scoțianul a jucat în 31 de partide, însă în doar 15 dintre ele a început din primul minut.