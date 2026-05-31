Paris Saint-Germain a câştigat trofeul Ligii Campionilor pentru al doilea an la rând, după ce a învins-o pe Arsenal cu scorul de 4-3, la loviturile de departajare, sâmbătă seara, pe Puskas Arena din Budapesta, într-o finală în care scorul a fost egal, 1-1, atât la finalul celor 90 de minute, cât şi după prelungiri.

„Tunarii” au deschis scorul prin Kai Havertz (5), iar parizienii au egalat prin Ousmane Dembele (65), din penalty.

PSG a devenit a doua echipă din era Champions League care reuşeşte să îşi apere titlul, după Real Madrid, care a câştigat trofeul de trei ori la rând, între 2016 şi 2018.

Hakimi, cu 19 trofee majore, i-a depășit pe Samuel Eto'o și Yaya Toure

Cu acest prilej, Achraf Hakimi a devenit fotbalistul african cu cele mai multe trofee din istorie!

Trei dintre ele sunt trofeele Champions League câștigate de internaționalul marocan.