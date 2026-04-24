Nu s-a mișcat! Cum a fost surprins Andrei Nicolescu după ce Dinamo a fost eliminată din Cupa României

Real Madrid, lovitură de proporții

Real Madrid pregătește, deja, sezonul următor, 2026-2027, sperând să preia supremația în LaLiga, dar și să triumfe în Liga Campionilor! Astfel, este în punctul în care gândește strategia de transferuri, iar printre jucătorii doriți se numără și Victor Osimhen!

Vârful african nu se poate transfera oriunde sau pentru orice sumă de la Galatasaray, dar în vară atacantul poate fi protagonistul unei mutări spectaculoase! I-ar surâde trecerea la Madrid, dar și turcii ar pune mâna pe mulți bani, pe 100 de milioane de euro!

În vara lui 2025, Galatasaray a anunțat oficial transferul definitiv al lui Victor Osimhen (27 de ani). Atacantul nigerian a fost împrumutat în sezonul 2024-2025 de la Napoli, iar apoi turcii au decis să-l transfere definitiv.

Suma a atins 75 de milioane de euro, iar Osimhen a devenit, detașat, cel mai scump jucător din istoria fotbalului turc. Din această sumă, 40 de milioane au fost plătite imediat, iar alte 35 de milioane au fost/ sunt plătite eşalonat, până în anul 2026. Contractul lui Osimhen cu Galatasaray se întinde pe o perioadă de patru ani începând cu vara lui 2025. Acesta a semnat până în 2029 și încasează un salariu uriaș, de 18 milioane de euro pe sezon.

În contextul unor zvonuri legate de trecerea nigerianului în Italia, dar nu la Napoli, ci la Juventus, a apărut o informație foarte interesantă. În momentul trecerii în ”Țara Semiulunei”, Napoli ar fi adăugat în contract şi o ”clauză anti-Serie A”, care le interzice celor de la Galatasaray să-l vândă pe Osimhen unei echipe italiene înainte de 2027, sub protecţia unei penalităţi usturătoare, care ar dubla preţul de achiziţie.

Galatasaray îi cere Realului 100 de milioane de euro pentru Victor Osimhen

Se pare că cedarea lui Osimhen în Serie A ar costa-o pe Galatasaray încă 75 de milioane de euro, pentru că aceasta este suma trecută de Napoli în clauza secretă! Astfel, Galatasaray vrea să îl trimită în altă parte pe Osimhen, la Real Madrid, pentru 100 de milioane de euro! Atât cer turcii pentru cedarea atacantului nigerian în vară, la finalul acestei stagiuni.

În acest sezon, în 30 de meciuri, Osimhen a marcat de 19 ori și a oferit șapte pase decisive. Dintre aceste jocuri, 10 au fost în Liga Campionilor, marcând șapte dintre goluri și oferind trei din pasele decisive în cea mai importantă competiție din Europa dedicată echipelor de club.