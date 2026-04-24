La Real Madrid se pregătesc mișcări de trupe în vară.

Publicația spaniolă Mundo Deportivo scrie că Real Madrid ia în considerare mai multe plecări de la echipă în această vară. Sunt nume care au apărut în spațiul public în ultima perioadă, dar și câteva surprize majore.

NOUĂ jucători ar putea pleca de la Real Madrid în vară!

Andriy Lunin (27 de ani), Gonzalo Garcia (22 de ani), Raul Asencio (23 de ani), Eduardo Camavinga (23 de ani), Fran Garcia (26 de ani) sau Franco Mastantuono (18 ani) ar putea fi puși pe lista de transferuri în această perioadă de mercato.

Rămâne de văzut ce va urma la Real Madrid în vară, ținând cont că se plănuiește și o schimbare la nivelul staff-ului tehnic. ”Interimarul” Alvaro Arbeloa (43 de ani) nu va rămâne la echipă, ia Florentino Perez caută deja un înlocuitor.

Pentru Real Madrid urmează meciul cu Real Betis de vineri seară, ora 22:00, din etapa #33. Apoi, Real Madrid le va întâlni pe Espanyol, FC Barcelona, Oviedo, Sevilla și Athletic Bilbao.

Economie majoră în vară la Real Madrid

Pe lângă ”reconstrucție”, la Real Madrid intervine și factorul financiar. Alaba, Rudiger și Carvajal se află în topul salariilor de la echipă, potrivit Capology.com.

Austriacul este al treilea cel mai bine plătit, cu o remunerație anuală de 13,5 milioane de euro. În acest top este depășit doar de Kylian Mbappe (34 de milioane de euro) și Vinicius (18 milioane de euro).

Rudiger câștigă nouă milioane de euro anual, în timp ce ”veteranul” Dani Carvajal are un salariu de 6,2 milioane de euro.

