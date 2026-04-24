Publicația spaniolă Mundo Deportivo scrie că Real Madrid ia în considerare mai multe plecări de la echipă în această vară. Sunt nume care au apărut în spațiul public în ultima perioadă, dar și câteva surprize majore.

NOUĂ jucători ar putea pleca de la Real Madrid în vară!

Andriy Lunin (27 de ani), Gonzalo Garcia (22 de ani), Raul Asencio (23 de ani), Eduardo Camavinga (23 de ani), Fran Garcia (26 de ani) sau Franco Mastantuono (18 ani) ar putea fi puși pe lista de transferuri în această perioadă de mercato.

Rămâne de văzut ce va urma la Real Madrid în vară, ținând cont că se plănuiește și o schimbare la nivelul staff-ului tehnic. ”Interimarul” Alvaro Arbeloa (43 de ani) nu va rămâne la echipă, ia Florentino Perez caută deja un înlocuitor.

Pentru Real Madrid urmează meciul cu Real Betis de vineri seară, ora 22:00, din etapa #33. Apoi, Real Madrid le va întâlni pe Espanyol, FC Barcelona, Oviedo, Sevilla și Athletic Bilbao.