Real Madrid intra in cursa pentru transferul noului Mbappe din fotbalul european! Ii calca pe urme tanarului superstar francez. Cluburi uriase sunt cu ochii in patru

A devenit eroul saptamanii in competitiile europene si a starnit si mai tare interesul marilor cluburi.

Explozia lui Joao Felix de joi seara din Europa League, cand a distrus Eintracht Frankfurt cu un hat-trick, devenind cel mai tanar fotbalist din istorie care reuseste acest lucru, la doar 19 ani si 152 de zile, nu a ramas fara urmari. Cei de la Real Madrid, care il urmareau de mai mult timp pe tanarul atacant al Benficai, si-au indreptat atentia si mai mult catre noua speranta a fotbalului european, scrie Marca.

Real Madrid a incercat, in urma cu doi ani, sa obtina semnatura lui Joao Felix, dupa ce acesta a furat toate privirile in semifinalele Ligii de tineret dintre juniorii Madridului si cei ai Benficai.

Mai mult, un scouter al celor de la Real care a fost in tribune la meciul dintre Benfica si Eintracht pentru a-l urmari pe sarbul Luka Jovic - principalul candidat pentru reimprospatarea atacului echipei lui Zidane - a venit pe Bernabeu cu informatii pozitive legate de Joao Felix.

Tanarul portughez al Benficai este considerat viitorul Kylian Mbappe, mai ales ca pare sa urmeze aceiasi pasi pe care i-a urmat starul celor de la PSG in urma cu doua sezoane. Joao Felix a avut o explozie incredibila in jocul sau, iar marile cluburi europene par pregatite sa se lupte pentru obtinerea semnaturii sale.

In cazul tanarului portughez lucurile sunt totusi mai simple. El are o clauza de reziliere de 120 de milioane de doari, care nu reprezinta o problema pentru cluburile interesate de serviciile sale. Cel putin doua cluburi din Premier League care l-au urmarit pe Joao Felix s-au declarat dispuse sa achite aceasta suma. Barcelona si un club urias in Italia sunt si ele pe aceasta lista. Din acest motiv, presedintele Benficai, Luis Filipe Vieira, a incercat sa renegocieze contractul cu Felix si sa mareasca clauza de reziliere la 200 de milioane de euro.