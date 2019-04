Veste proasta pentru Zidane! "S-A RUPT" Real Madrid nu va putea conta pe el in urmatoarele meciuri

Zinedine Zidane a pierdut cel mai important jucator pe acest final de sezon.

Sergio Ramos s-a accidentat. Cei de la Real Madrid au facut anuntul pe site-ul oficial. Mijlocasul si capitanul de pe Bernabeu are o leziune de gradul 1 la gamba.

Potrivit primelor informatii, Ramos a fost supus unor investigatii medicale vineri si ar putea lipsi in jur de 15 zile.

Sergio Ramos a fost unul dintre jucatorii de baza ai Realului si in acest sezon. Acesta a jucat nu mai putin de 3.662 de minute in tricoul echipei de pe Bernabeu in toate competitiile in acest sezon. Doar Benzema l-a intrecut la acest capitol, cu 3.868 de minute.

Prin urmare, Zinedine Zidane nu va putea conta pe capitanul Realului la meciul cu Leganes, programat luni de la ora 22:00. Totusi, sunt asteptate revenirile a trei accidentati: Cravajal, Llorente si Courtois. Vinicius va lipsi in continuare.