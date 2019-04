Kroos a reactionat imediat dupa anuntul plecarii sale de la Real Madrid! Fotbalistul german a lamurit situatia cu un mesaj transant

AS a anuntat ca Toni Kroos a hotarat sa plece de la Real la finalul sezonului.

Toni Kroos a dezmintit toate informatiile potrivit carora ar dori sa plece de la Real Madrid la finalul acestui sezon.

Fotbalistul german a reactionat pe Twitter dupa informatiile publicate vineri de dimineata de publicatia AS, care asigura ca neamtul vrea sa schimbe echipa la finalul lunii iunie.

"O informatie total falsa", a scris Kroos.

Venit la Real in 2014, Kroos a traversat in acest an cel mai slab sezon al sau in tricoul madrilenilor, iar acesta era motivul publicat de spanioli in stirea respectiva.

