Cine este Joao Felix, noua senzatie a fotbalului european! Anul trecut valora 1 milion €, acum Juve e gata sa plateasca 120 milioane € pe el

Joao Felix a reusit un hattrick aseara, in victoria obtinuta de Benfica in fata nemtilor de la Eintracht Frankfurt, scor 4-2.

Joao Felix, noua senzatie a fotbalului portughez, ar putea intra din vara in randul superstarurilor de peste 100 de milioane de euro.

La doar 19 ani, mijlocasul Benficai este curtat de Liverpool, Manchester United, Real Madrid si Juventus, iar italienii sunt tentati sa ii plateasca clauza de reziliere, de 120 de milioane de euro.

Ascensiunea lui Joao Felix este spectaculoasa. Anul trecut, transfermarkt.de il evalua la 1 milion de euro. Intre timp, Joao Felix a devenit titular la Benfica si a reusit un sezon fantastic, cu 10 goluri marcate si 20 de meciuri jucate in campionat.

In plus, Joao Felix a fost decisiv si in Europa, iar cele trei goluri marcate aseara in poarta lui Eintracht Frankfurt a apropiat-o pe Benfica de semifinalele Europa League.

Porto a renuntat la el pentru ca era prea slabanog



Joao Felix a invatat fotbalul la academia lui FC Porto, unde a ajuns la varsta de 9 ani. Porto a renuntat usor la el, dupa sase ani, pe motiv ca mijlocasul era prea firav.

A plecat la Patroense, in 2014, si un an mai tarziu a ajuns in curtea Benficai. Benfica a vazut potentialul mijlocasului si l-a debutat in echipa a doua, in Liga a doua portugheza, la varsta de 16 ani.

Felix a fost cel mai tanar jucator care a evoluat la Benfica B si a avut evolutii remarcabile, care l-au propulsat la prima echipa.

Joao Felix si-a facut debutul in echipa mare a Benficai vara trecuta, pe 18 august, intr-un meci de campionat cu Boavista, castigat de Benfica cu 2-0.

O saptamana mai tarziu, Joao Felix a marcat in meciul cu Sporting, devenind astfel cel mai tanar marcator din istoria derby-ului Lisabonei.

Aseara, Joao Felix a reusit primul hattrick pentru echipa mare, in victoria 4-2 cu Eintracht Frankfurt, in prima mansa a sferturilor Europa League.

FULL TIME!???? Benfica 4-2 Frankfurt.. Tonight was all about the 19-year-old João Félix???????? • 3 shots on target

• 3 goals

• 1 assist

• WhoScored Rating: 9.9/10 The youngest player ever to score a Europa League hat-trick. The world at his feet..???? pic.twitter.com/YDFURCG38m — Próxima Jornada???????? (@ProximaJornada1) April 11, 2019