Real Madrid, data de gol pe internet! Echipamentul din sezonul viitor a fost descoperit! Cum vor arata fotbalistii lui Zinedine Zidane!

Real Madrid se pregateste de urmatorul sezon cu un nou design de echipament. Fotografiile au fost facute publice pe retelele sociale, chiar daca acesta nu a fost prezentat oficial de clubul madrilen.

Viitorul echipament le-a adus aminte fanilor lui Real Madrid de cel purtat de Cristiano Ronaldo, Pepe sau Ozil in sezonul 2011/12, an in care formatia de pe Santiago Bernabeu a reusit sa castige titlul in La Liga.

It is heavily rumored that Real Madrid’s 2019/20 home kits will be similar to the team’s home kit in 2011/12 when the club went on to break all kind of records in La Liga under Mourinho. [footy headlines] pic.twitter.com/riDYwJ9d9y