Ruptura totala la Real Madrid! Gareth Bale, nici macar pe banca la meciul cu Villareal! Cum a explicat Zinedine Zidane decizia!

Bale nu a fost inclus in lotul pentru meciul cu Villareal.

Real Madrid o intalneste astazi pe Villareal pe Santiago Bernabeu, iar Zinedine Zidane a surprins pe toata lumea in momentul in care a anuntat lotul pentru acest meci. Pe lista jucatorilor convocati nu se regaseste si Gareth Bale. Modric si Dani Ceballos au fost lasati si ei in afara lotului, in timp ce Sergio Ramos, Alvaro Odriozola si Karim Benzema vor rata partida din cauza accidentarilor.

Chiar daca est apt de joc, Bale nu va fi nici macar pe banca la partida cu Villareal, ceea ce intareste si mai mult ideea ca galezul o va parasi pe Real Madrid in aceasta vara. El poate ajunge din nou in Premier League, acolo unde este dorit de Manchester United si Tottenham.

"Bale trebuie sa se antreneze si sa joace. Jucatorii stiu ce au de facut si ce responsabilitati au. Sper sa obtin maximul din fiecare jucator, de aceea ne antrenam in fiecare saptamana", a spus Zidane la conferinta de presa.

Gareth Bale a ajuns la Real Madrid in 2013 de la Tottenham. Galezul a marcat pentru madrileni 102 goluri in 224 de partide. Transferul sau inca este cel mai scump realizat vreodata de formatia de pe Santiago Bernabeu, peste 100 de milioane de euro.