Rasturnare de situatie in cazul transferului bomba pregatit de Real Madrid! Anuntul de ultima ora despre schimbul de 60 de miloane de euro

AS a anunta ca Real Madrid a realizat transferul lui Luka Jovic, atacantul de 21 de ani care a facut senzatie in acest an la Eintracht Frankfrut.

Frankfrut. Cotidianul spaniol a scris sambata ca Florentino Perez va plati 60 de milioane de euro pentru sarb: 48 de milioane se vor duce catre Eintracht, iar 12 milioane catre Benfica. Portughezii l-au trimis pe Jovic la Frankfurt, dar si-au pastrat 20% dintr-un urmatorul transfer.

Totusi, Fredi Bobic, director sportiv al celor de la Eintracht, spune ca nu a existat nici macar o discutie intre clubul german si cel spaniol.

"Nu a existat niciun contact cu Real Madrid. Nu sunt nevoit sa folosesc o minciuna nevinovata. Nu a existat nicio discutie pana acum. Ii cunosc foarte bine", a declarat directorul sportiv al celor de la Eintracht Frankfurt pentru ESPN.

De Jovic sunt interesate mai multe cluburi mari din Europa, printre care si Paris Saint-Germain.

In acest sezon, atacantul sarb a marcat 26 de goluri si a oferit 7 pase decisive in 44 de aparitii pentru Eintracht. Jovic a marcat si contra lui Chelsea, in turul semifinalei din UEFA Europa League, incheiata 1-1.