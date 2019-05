Ajax incepe reconstructia: 20 de milioane pentru o tanara speranta! Oferta pusa pe masa celor de la Real Madrid

Ajax este una dintre surprizele actualului sezon din fotbalul european.

Olandezii vor pierde in aceasta vara jucatori importanti, insa au pregatit planul de rezerva.

Sezonul bun pe care Martin Odegaard l-a avut la Vitesse nu a trecut neobservat. Dupa ce cei de la Real Madrid care l-au imprumutat echipei din Eredivisie si-au manifestat interesul de a-l aduce din nou pe tanarul jucator pe Santiago Bernabeu, cei de la Ajax intentioneaza sa obtina semnatura acestuia in perioada de transferuri din vara.

Olandezii au stabilit sa le propuna celor de la Real Madrid o formula de transfer cu optiune de rascumparare, lucru pe care clubul condus de Florentino Perez l-a mai facut cu alti jucatori tineri in trecut.

Cei de la Ajax sunt gata sa ofere 20 de milioane de euro pentru Odegaard, scrie AS, insa cu o conditie: norvegianul sa ramana cel putin doua sezoane la Amsterdam. Asta inseamna ca Realul l-ar putea rascumpara pe Odegaard abia in 2021.

In acest sezon, mijlocasul in varsta de 20 de ani a inceput sa arate ca este un jucator de viitor. El a evoluat in 33 de meciuri la Vitesse si a reusit opt goluri si noua asisturi.

Ajax trebuie sa reconstruiasca echipa in noul sezon

Olandezii au avut un sezon extraordinar, insa in aceasta vara va pierde jucatori importanti. De Jong a semnat deja cu Barcelona, dar nu este singurul. De Ligt este si el pe picior de plecare, iar antrenorul Ten Hag da ca sigura despartirea tanarului de 19 ani de echipa olandeza. "Va pleca, nu stiu daca la Bayern sau la Barcelona, dar va pleca", a spus tehnicianul.

Mai mult, si alti jucatori tineri ai lui Ajax, precum Van de Beek sau Neres sunt in vizorul marilor forte europene.