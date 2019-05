El e sigur ca ramane la Real Madrid! Oficialii au decis sa-l pastreze si sa trimita un alt nume mare in Premier League

Zinedine Zidane a decis unul dintre numele care vor ramane pe Santiago Bernabeu si sezonul viitor.

Thibaut Courtois va ramane la Real Madrid, scrie AS. Portarul belgian a fost informat de oficialii clubului de pe Santiago Bernabeu ca este in planuri si pentru urmatorul sezon. Cu toate ca, odata cu revenirea lui Zinedine Zidane, Keylor Navas a revenit in prim-plan, Courtois este, in continuare, portarul in care madrilenii au cea mai mare incredere.

Cu toate ca in acest sezon belgianul a aratat un nivel sub asteptari, spaniolii considera ca el este portarul prezentului si viitorului la Madrid.

Totusi, confirmarea lui Thibaut Courtois ca portar principal atrage dupa sine o victima: Keylor Navas. Acesta parea sa aiba o noua sansa odata cu revenirea lui Zinedine Zidane pe banca Realului, insa viitorul sau este, din nou, sub semnul intrebarii. De-a lungul sezonului s-a vorbit despre plecarea sa in Premier League, iar Keylor si-a pus oamenii de incredere sa analizeze toate ofertele venite din Anglia.