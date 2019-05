Afacerea BOMBA pentru Real Madrid! Florentino Perez ofera 60.000.000 de euro si un jucator la schimb! Cine este gata sa vina pe Santiago Bernabeu!

Real Madrid se pregateste de o serie de transferuri impresionante.

Florentino Perez l-a readus pe Zinedine Zidane la echipa si este gata sa ii pregateasca francezului o noua echipa galactica. Real Madrid va termina sezonul pe locul trei, fara vreun trofeu in acest sezon.

AS scrie ca Real Madrid a realizat transferul lui Luka Jovic, atacantul de 21 de ani care a facut senzatie in acest an la Eintracht Frankfrut. Cotidianul spaniol informeaza ca Florentino Perez va plati 60 de milioane de euro pentru sarb: 48 de milioane se vor duce catre Eintracht, iar 12 milioane catre Benfica. Portughezii l-au trimis pe Jovic la Frankfurt, dar si-au pastrat 20% dintr-un urmatorul transfer.

De Jovic erau interesate mai multe cluburi mari din Europa, printre care si Paris Saint-Germain, iar oficialii Realului au grabit negocierile. In acest sezon, atacantul sarb a marcat 26 de goluri si a oferit 7 pase decisive in 44 de aparitii pentru Eintracht. Jovic a marcat si contra lui Chelsea, in turul semifinalei din UEFA Europa League, incheiata 1-1.

Mariano Diaz, inclus in afacere

Conform celor de la Marca, pe langa suma oferita de Florentino Perez, Mariano Diaz ar putea fi si el inclus in aceasta afacere. Brazilianul de 21 de ani s-a intors la Real Madrid dupa un sezon impresionant cu Lyon, dar pe Santiago Bernabeu a jucat numai 656 de minute in acest an.

Karim Benzema a fost principalul marcator in acest sezon pentru madrileni, iar Zinedine Zidane vrea sa isi intareasca ofensiva. Francezul ar putea implementa un sistem in care Jovic si Benzema sa joace impreuna.