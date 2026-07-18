Johan Manzambi s-a transferat la o echipă importantă din Anglia. Premier League, EXCLUSIV pe VOYO

Clubul din Birmingham a plătit o sumă importantă, estimată la aproape 70 de milioane de euro.

Aston Villa l-a transferat pe Johan Manzambi (20 de ani), de la Freiburg, a anunţat vineri clubul din Premier League, după ce internaţionalul elveţian a făcut o impresie puternică la Cupa Mondială din 2026, unde a terminat ca golgheter al ţării sale.

Manzambi a marcat trei goluri şi a dat două pase decisive, permiţând Elveţiei să se califice în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 2026 pentru prima dată din 1954, înainte de a pierde cu 3-1 în faţa Argentinei. Durata contractului său cu "Villans" nu a fost făcută publică.

Elveţianul s-a alăturat academiei de tineret din Freiburg în 2023 şi a fost promovat în echipa de seniori un an mai târziu. Ulterior, a disputat 58 de meciuri pentru clubul din Bundesliga, marcând nouă goluri.

A jucat un rol cheie în parcursul echipei Freiburg către prima sa mare finală europeană, în Liga Europa, pierdută în faţa... Aston Villa.

"Manzambi va purta tricoul cu numărul 44, acelaşi număr pe care l-a purtat la clubul din Bundesliga când a înfruntat-o pe Villa la Istanbul", a precizat clubul într-un comunicat.

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