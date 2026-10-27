Unchiul lui Lamine Yamal iese la atac după ce Harry Kane a luat Balonul de Aur: „Mai are trei zile de fotbal rămase!”

Gala Balonului de Aur a avut loc luni, 26 octombrie. Decernarea trofeelor s-a petrecut în premieră în afara Franței, de această dată, o dată cu aniversarea a 70 de ani de la prima distincție, ținându-se la Londra.

Unchiul lui Lamine Yamal iese la atac după ce Harry Kane a luat Balonul de Aur

Festivitatea de la Londra a propus trei nume importante pentru prima poziție: Lamine Yamal, Kylian Mbappe și Harry Kane. Deși Yamal a câștigat atât titlul în La Liga, cât și Campionatul Mondial, distincția i-a revenit atacantului de la Bayern. Mai mult decât atât, vârful Barcelonei a încheiat pe ultima treaptă a podiumului.

După ce organizatorii au dezvăluit rezultatele, Abdul, fratele tatălui lui Lamine Yamal, s-a arătat nemulțumit. Acesta susține că nepotul său este cel mai bun din lume și e de părere că Balonul de Aur a ajuns la Harry Kane dintr-un singur motiv: atacantul lui Bayern este pe final de carieră.

„Foarte trist, nepotul meu este cel mai bun jucător din lume, toată lumea știe asta. Dacă îți place fotbalul, mergi să-l vezi pe Lamine, nu pe Harry Kane. Kane este un mare marcator, dar Lamine strălucește pe teren.

Lamine este tânăr, are timp și de aceea nu i se oferă ocazia. Kane, cu doar trei zile de fotbal rămase, a primit șansa. Sunt sigur că Lamine va câștiga de 5 ori. În trei zile, tristețea lui Lamine se va termina”, a declarat Abdul, unchiul fotbalistului de la Barcelona.