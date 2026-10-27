Mbappe a provocat un adevărat scandal în China

În ultimul an, chipul starului francez Kylian Mbappe a apărut în reclame din toată China, de la stațiile de metrou și fațadele zgârie-norilor la lifturile din clădirile rezidențiale. Însă, în ultimele zile companiile din țara asiatică s-au distanțat de imaginea fotbalistului, după un interviu neinspirat acordat unui podcast din Franța.

Producătorul de băuturi energizante Dongpeng, gigantul din industria lactatelor și înghețatei Mengniu și producătorul de brânzeturi Milkground au fost primele care au anunțat, în declarații similare, că încheie acordurile cu starul fotbalului, fiecare precizând că se opun "oricăror cuvinte și acțiuni care rănesc sentimentul național".

De asemenea, rețeaua de networking și e-commerce RedNote (Xiaohongshu) s-a alăturat criticilor, nu a mai acceptat urmăritori noi pentru contul lui Mbappe și a anunțqat că va elimina materialele promoționale cu acesta. Hashtagurile care au legătură cu boicotarea lui Mbappe au fost în fruntea listei de tendințe a Weibo, este una dintre cele mai populare platforme de socializare și microblogging chineze, unii utilizatori exprimându-și furia față de remarcile sale sau spunându-i să nu viziteze China. Deși nu se știe clar ce bani sunt în joc, se crede că jucătorul va pierde sume de ordinul zecilor de milioane de euro, după gafa comisă.

A făcut o glumă despre un meme preferat, la o podcast din Franța

În timpul talk-show-ului / podcast video The Bridge, găzduit de fotbalistul francez Aurelien Tchouameni (jucător la Real Madrid și în echipa națională a Franței), alături de coprezentatoarea Sandy Heribert, Mbappe a fost întrebat despre meme-ul său preferat cu el însuși. Vedeta a răspuns că adoră "un videoclip făcut de cineva cu un tip... Cred că a fost un dictator chinez", înainte ca videoclipul să arate o imagine modificată care înfățișează fața lui Mbappe pe corpul în costum albastru al lui Mao Zedong.

Fostul lider comunist este în continuare idolatrizat în China, deși se estimează că politicile sale au dus la moartea a zeci de milioane de oameni (estimări între 40 și 80 de milioane de vieți pierdute prin foamete, epurări și lagăre de muncă forțată), iar guvernul de la Beijing este sensibil la orice critică sau denigrare externă în legătură cu imaginea acestuia și cu catalogarea sa ca "dictator".

Atacantul este supranumit "Dictatorul", datorită influenței pe care o exercită la echipele de club și la reprezentativa Franței, iar meme-urile care îl prezintă drept Mao sau alți lideri autocrați sunt răspândite pe scară largă pe internet. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, Guo Jiakun, a declarat, ca răspuns la o întrebare despre această controversă, că "declarațiile și acțiunile care rănesc sentimentele poporului chinez vor fi întâmpinate în mod natural cu opoziția comună din partea tuturor sectoarelor societății chineze".

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