Liverpool nu are de gând să oprească seria transferurilor spectaculoase nici în iarnă, în urma mutărilor făcute în vară, pentru întrecerea 2026-2027. Formația ”cormorană” a pus ochii pe un jucător care a făcut senzație în prima parte a acestui sezon de Premier League.

Liverpool îl vrea pe Johan Manzambi. Fotbalistul este legitimat în Premier League, la Aston Villa

În luna iulie, Aston Villa l-a transferat pe Johan Manzambi (21 de ani), din Bundesliga, de la Freiburg, după ce internaţionalul elveţian a făcut o impresie foarte bună la Cupa Mondială 2026, unde a terminat ca golgheter al ţării sale. Clubul din Birmingham a plătit o sumă importantă, estimată la aproape 70 de milioane de euro.

Manzambi a marcat trei goluri şi a dat două pase decisive, permiţând Elveţiei să se califice în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 2026 pentru prima dată din 1954, înainte de a pierde cu 3-1 în faţa Argentinei. Durata contractului său cu "Villans" nu a fost făcută publică.

Liverpool, impresionată de Johan Manzambi. Evoluții foarte bune la Cupa Mondială și în Premier League

Elveţianul s-a alăturat academiei de tineret din Freiburg în 2023 şi a fost promovat în echipa de seniori un an mai târziu. Ulterior, a disputat 58 de meciuri pentru clubul din Bundesliga, marcând nouă goluri.

A jucat un rol cheie în parcursul echipei Freiburg către prima sa mare finală europeană, în Liga Europa, pierdută în faţa... Aston Villa.

Acum, Liverpool, conform The Sun, va încerca să facă o mutare spectaculoasă, să îl ia pe Manzambi de la Aston Villa, fiind impresionată de randamentul dat de acesta la gruparea din Premier League: cinci meciuri în toate competițiile, două goluri și trei pase decisive.

Este de așteptat ca negocierile să se poarte în jurul sumei de 100 de milioane de euro, ținând cont și de banii pe care i-a plătit Aston Villa către Freiburg, 70 de milioane de euro.