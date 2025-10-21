LIVE TEXT Barcelona, Manchester City, PSG, Arsenal, Pafos cu Vlad Dragomir și PSV cu Dennis Man, de la 19:45 și 22:00 în Champions League!

Barcelona, Manchester City, PSG, Arsenal, Pafos cu Vlad Dragomir și PSV cu Dennis Man, de la 19:45 și 22:00 &icirc;n Champions League! Liga Campionilor
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Începe etapa a treia din faza ligii UCL.

TAGS:
Dennis ManManchester CityPSGfc barcelonavlad dragomir
Din articol

LIVE TEXT pe Sport.ro de la orele 19:45 și 22:00 puteți urmări meciurile din etapa a treia din faza ligii UEFA Champions League.

FC Barcelona - Olympiacos Pireu

Kairat Almaty - Pafos FC, cu Vlad Dragomir la oaspeți

Union Saint-Gilloise - Inter Milano

VEZI AICI LIVE TEXT

PSV Eindhoven - Napoli, cu Dennis Man la gazde

Bayer Leverkusen - PSG

Villarreal - Manchester City

FC Copenhaga - Borussia Dortmund

Arsenal - Atletico Madrid

Newcastle - Benfica Lisabona

Olandezii au făcut anunțul despre Dennis Man înainte de PSV - Napoli

PSV va primi vizita lui Napoli la Eindhoven, pe stadionul ”Philips”, în a treia etapă din faza principală a competiției UEFA Champions League.

Dennis Man (27 de ani) a semnat cu PSV în august 2025, după ce olandezii le-au achitat celor de la Parma nu mai puțin de 8,5 milioane de euro pentru serviciile internaționalului român.

Înainte de PSV - Napoli, presa din Olanda a susținut că Man va fi titularizat în flancul drept al compartimentului ofensiv de antrenorul Peter Bosz.

”El și Ivan Perisic vor opera, în mod normal, aripile”, a scris psvinside.nl.

Man a fost titular și cu Go Ahead Eagles (2-1) în campionat, dar și cu Bayer Leverkusen (1-1) în celălalt meci din Champions League. Cu Royale Union Saint-Gilloise (1-3), a fost introdus în finalul actului secund.

Clasamentul LIVE din Champions League

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent &icirc;n Parlament
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul rom&acirc;n din naționala Irlandei răsp&acirc;ndește teroarea pe gazon &icirc;n cupele europene! 2 goluri și 2 pase de gol &icirc;ntr-un sfert de oră
Fotbalistul român din naționala Irlandei răspândește teroarea pe gazon în cupele europene! 2 goluri și 2 pase de gol într-un sfert de oră
ULTIMELE STIRI
&bdquo;Palma&ldquo; dată de Coman antrenorului care &icirc;l ține pe bancă: Florinel, star printre niște &bdquo;epave&ldquo;
„Palma“ dată de Coman antrenorului care îl ține pe bancă: Florinel, star printre niște „epave“
&rdquo;Mai credeți &icirc;n calificarea la Mondial?&rdquo; Victor Pițurcă a dat răspunsul
”Mai credeți în calificarea la Mondial?” Victor Pițurcă a dat răspunsul
Manchester City a dat lovitura: &rdquo;Talent uriaș! Nu simte presiune deloc&rdquo;
Manchester City a dat lovitura: ”Talent uriaș! Nu simte presiune deloc”
Union Saint-Gilloise - Inter Milano, de la 22:00! Echipa lui Cristi Chivu are p&acirc;nă acum un parcurs perfect &icirc;n Champions League
Union Saint-Gilloise - Inter Milano, de la 22:00! Echipa lui Cristi Chivu are până acum un parcurs perfect în Champions League
Performanță incredibilă pentru Jaqueline Cristian: rom&acirc;nca, la cea mai &icirc;naltă clasare a carierei &icirc;n WTA
Performanță incredibilă pentru Jaqueline Cristian: românca, la cea mai înaltă clasare a carierei în WTA
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Adrian Mititelu, pe cale să dea lovitură: 2.500.000 de euro!

Adrian Mititelu, pe cale să dea lovitură: 2.500.000 de euro!

Ce surpriză! Cine e antrenorul care a apărut la antrenamentul lui U Cluj de azi

Ce surpriză! Cine e antrenorul care a apărut la antrenamentul lui U Cluj de azi

Imaginile interzise cu Sabalenka și Badosa de la Dubai: jucătoarele de tenis au ieșit din nou din tipare

Imaginile interzise cu Sabalenka și Badosa de la Dubai: jucătoarele de tenis au ieșit din nou din tipare

Se pregătește mutarea la CFR Cluj? Numele pe care Iancu &icirc;l aruncă &icirc;n joc pentru banca ardelenilor: El va fi noul antrenor

Se pregătește mutarea la CFR Cluj? Numele pe care Iancu îl aruncă în joc pentru banca ardelenilor: "El va fi noul antrenor"

Cristiano Ronaldo Junior a fost convocat la naționala Portugaliei!

Cristiano Ronaldo Junior a fost convocat la naționala Portugaliei!

Prăpăd &icirc;n Israel: derby-ul Hapoel - Maccabi Tel Aviv, anulat! Imaginile haosului

Prăpăd în Israel: derby-ul Hapoel - Maccabi Tel Aviv, anulat! Imaginile haosului



Recomandarile redactiei
&bdquo;Palma&ldquo; dată de Coman antrenorului care &icirc;l ține pe bancă: Florinel, star printre niște &bdquo;epave&ldquo;
„Palma“ dată de Coman antrenorului care îl ține pe bancă: Florinel, star printre niște „epave“
Iuliu Mureșan face &rdquo;ravagii&rdquo; la CFR Cluj: Mandorlini, OUT + gata să dea lovitura cu noul antrenor!
Iuliu Mureșan face ”ravagii” la CFR Cluj: Mandorlini, OUT + gata să dea lovitura cu noul antrenor!
Surpriză uriașă! Ciprian Marica a numit antrenorul potrivit pentru FCSB: &rdquo;O să fiu sincer acum&rdquo;
Surpriză uriașă! Ciprian Marica a numit antrenorul potrivit pentru FCSB: ”O să fiu sincer acum”
Becali &bdquo;fierbe&ldquo;: c&acirc;t valorează acum Compagno, campion și golgheter după plecarea de la FCSB
Becali „fierbe“: cât valorează acum Compagno, campion și golgheter după plecarea de la FCSB
&rdquo;Mai credeți &icirc;n calificarea la Mondial?&rdquo; Victor Pițurcă a dat răspunsul
”Mai credeți în calificarea la Mondial?” Victor Pițurcă a dat răspunsul
Alte subiecte de interes
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei &icirc;n meciul cu Fiorentina: &rdquo;Putem avea un cuv&acirc;nt de spus!&rdquo;
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000&euro;
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
&rdquo;Here we go!&rdquo; Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
CITESTE SI
Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din Rom&acirc;nia. Sunt mici și au zgomote ciudate. &rdquo;E posibil&rdquo;

stirileprotv Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Tudor Chirilă critică CCR: &bdquo;Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită&rdquo;

stirileprotv Tudor Chirilă critică CCR: „Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită”

Nicușor Dan vrea să candideze pentru un nou mandat de președinte al Rom&acirc;niei. &rdquo;Ca să faci lucruri &icirc;n societate necesită timp&rdquo;

stirileprotv Nicușor Dan vrea să candideze pentru un nou mandat de președinte al României. ”Ca să faci lucruri în societate necesită timp”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!