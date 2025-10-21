LIVE TEXT pe Sport.ro de la orele 19:45 și 22:00 puteți urmări meciurile din etapa a treia din faza ligii UEFA Champions League.
Începe etapa a treia din faza ligii UCL.
- FC Barcelona - Olympiacos Pireu
- Kairat Almaty - Pafos FC, cu Vlad Dragomir la oaspeți
- Union Saint-Gilloise - Inter Milano
- PSV Eindhoven - Napoli, cu Dennis Man la gazde
- Bayer Leverkusen - PSG
- Villarreal - Manchester City
- FC Copenhaga - Borussia Dortmund
- Arsenal - Atletico Madrid
- Newcastle - Benfica Lisabona
Union Saint-Gilloise - Inter Milano
Olandezii au făcut anunțul despre Dennis Man înainte de PSV - Napoli
PSV va primi vizita lui Napoli la Eindhoven, pe stadionul ”Philips”, în a treia etapă din faza principală a competiției UEFA Champions League.
Dennis Man (27 de ani) a semnat cu PSV în august 2025, după ce olandezii le-au achitat celor de la Parma nu mai puțin de 8,5 milioane de euro pentru serviciile internaționalului român.
Înainte de PSV - Napoli, presa din Olanda a susținut că Man va fi titularizat în flancul drept al compartimentului ofensiv de antrenorul Peter Bosz.
”El și Ivan Perisic vor opera, în mod normal, aripile”, a scris psvinside.nl.
Man a fost titular și cu Go Ahead Eagles (2-1) în campionat, dar și cu Bayer Leverkusen (1-1) în celălalt meci din Champions League. Cu Royale Union Saint-Gilloise (1-3), a fost introdus în finalul actului secund.
Clasamentul LIVE din Champions League
