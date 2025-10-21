Eșecul cu FC Botoșani i-a fost fatal lui Sabău, care a decis să demisioneze după meci. ”U” Cluj a cedat cu 2-0 în fața moldovenilor, care după 13 etape desfășurate în sezonul regulat sunt primii clasați în Superliga.



Sabău, uluit după ce a aflat cine i-ar putea lua locul la ”U” Cluj: ”Nu era sub contract?”



Pe lista înlocuitorilor lui Ioan Ovidiu Sabău s-a aflat Andrei Prepeliță, doar că tehnicianul a refuzat-o pe ”U” Cluj. Antrenorul nu a vrut să se despartă de Unirea Slobozia în mijlocul sezonului.



Când a aflat că Prepeliță putea să-l înlocuiască, Sabău a rămas uimit, mai ales că știa că fostul internațional român se află sub contract cu Unirea Slobozia.



”Prepeliță? Nu am știut, el era sub contract. Nu e ușor să-l găsești pe cel mai potrivit, dar toți sunt antrenori bine pregătiți și cu nume importante. Acum depinde de pretențiile pe care le au, dar și de clauza de reziliere în cazul în care nu funcționează lucrurile. Cred că aici trebuie să se uite toți.



Nu îți garantează nimeni succesul și să plătești sume mari este destul de greu în campionatul nostru. Cred că aici e negocierea, din punctul meu de vedere. Și eu am avut o clauză importantă, în oglindă, dar nu s-a pus problema de nicio parte. Cei de acolo nu mi-au cerut-o nici acum”, a spus Sabău pentru Digi Sport.



Ardelenii se află pe locul 10 în clasament cu 14 puncte. După 13 etape, ”șepcile roșii” au bifat doar trei victorii, la care s-au adăugat cinci rezultate de egalitate și cinci înfrângeri.

