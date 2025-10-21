CS Dinamo - Dinamo, cu echipa de fotbal a clubului sportiv din Ștefan cel Mare gazdă, se dispută pe 28 octombrie pe Stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitală, în prima etapă din faza grupelor Cupei României.

”FOTBAL. FRĂȚIA FOTBALULUI. Bilete online la CS Dinamo vs FC Dinamo

A mai rămas doar o săptămână până la duelul istoric dintre cei doi "frați" Dinamo în fotbalul românesc, CS Dinamo și FC Dinamo, programat pe tabloul grupelor Cupei României.

Partida va avea loc marţi, 28 octombrie, ora 21:00, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală.

CS Dinamo și FC Dinamo fac parte din grupa D a Cupei României, alături de FC Botoșani, Farul Constanța, Hermannstadt și Concordia Chiajna, primele două clasate urmând să se califice în sferturile de finală”, a postat CS Dinamo București.

Prețurile la bilete sunt 50 de lei la VIP, 35 de lei la Tribuna 1, 20 de lei la Tribuna 2 și 10 lei la Peluză.

În perioada 28-30 octombrie vor avea loc meciurile din prima etapă a fazei grupelor Cupei României, ediția 2025-2026.

Capul de afiș al rundei este derby-ul inedit CS Dinamo (Liga 2) - Dinamo (Superligă), partidă care se va disputa marți 28 octombrie, de la ora 21:00, pe Stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitală.

Grupa A

Marți, 28 octombrie, ora 18:30: CSM Slatina (D2) – CFR Cluj

Miercuri, 29 octombrie, ora 15:00: Metaloglobus București – FC Argeș

Joi, 30 octombrie, ora 21:00: CSC Dumbrăvița (D2) – Rapid

Grupa B

Miercuri, 29 octombrie, ora 18:30: Sănătatea Cluj (D3) – Universitatea Craiova

Miercuri, 29 octombrie, ora 21:00: Gloria Bistrița (D2) – FCSB

Joi, 30 octombrie, ora 17:00: UTA Arad – Petrolul Ploiești

Grupa C

Marți, 28 octombrie, ora 15:00: Sporting Liești (D3) – Oțelul Galați

Marți, 28 octombrie, ora 16:00: FK Csikszereda – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (D2)

Miercuri, 29 octombrie, ora 15:00: Metalul Buzău (D2) – U Cluj

Grupa D

Marți, 28 octombrie, ora 21:00: CS Dinamo (D2) – Dinamo

Joi, 30 octombrie, ora 15:00: Concordia Chiajna (D2) – FC Hermannstadt

Joi, 30 octombrie, ora 19:00: FC Botoșani – Farul Constanța

Din grupe se ajunge direct în sferturile de finală



Primele două echipe clasate în fiecare grupă în parte se califică în faza sferturilor de finală.

Echipele câștigătoare ale grupelor vor disputa meciurile pe teren propriu.

Faza grupelor, etapa 1: 28-30 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3: inițial pe17 decembrie 2025, mutată apoi pe 11 februarie 2026

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026

