Moroșanu, Bonjasky și toți luptătorii din gala DFS vin joi la Argeș Mall

Toți luptătorii din gala Dynamite Fighting Show, programată vineri la Pitești Arena, vor fi prezenți joi, de la ora 17:00, la Argeș Mall, pentru conferința de presă și cântarul oficial, eveniment la care va participa și triplul campion mondial K-1, Remy Bonjasky.



Au mai rămas doar patru zile până când va bate gongul pentru prima dintre cele 12 confruntări care vor ridica adrenalina la maximum în Pitești Arena. Este pentru prima dată când un eveniment de sporturi de contact de o asemenea anvergură are loc la Pitești, iar spectacolul se anunță unul de zile mari.

Dintre sportivii argeșeni care vor urca în ring se numără Ana Balaș, Samuel Ivan, Robert Stan, Iustin Buga și Vlăduț Oprică.



Luptătorii vor sta față în față pentru ultima oară înaintea meciurilor din ring joi seară, de la ora 17:00, la cântarul oficial, organizat la Argeș Mall. Fanii vor avea astfel ocazia să îi cunoască pe toți cei 24 de sportivi, dar și pe Cătălin Moroșanu, Remy Bonjasky și Benny Adegbuyi.



„Dacă la gală toți luptătorii sunt concentrați și își așteaptă meciul în vestiar, la cântarul oficial iubitorii sporturilor de contact se pot întâlni cu favoriții lor. Va fi cel mai intens moment dinaintea galei — este lupta dinaintea luptei, cum îmi place să-i spun, fiindcă atunci are loc un duel psihologic între cei doi sportivi care stau față în față. Accesul la evenimentul de la Argeș Mall va fi gratuit”, a declarat Cătălin Moroșanu.



Cântarul oficial va fi transmis în direct pe Pro Arena, postul de sport al Pro TV, începând cu ora 17:00.



Gala de vineri seară va începe la ora 18:30, cu luptele din undercard, iar de la ora 20:00 este programat main cardul. Ultimele bilete sunt disponibile pe bilete.ro, astfel că, vineri seară, peste 4.000 de spectatori sunt așteptați la Pitești Arena pentru Dynamite Fighting Show.

