Reactia lui Koeman dupa ce a fost facut public contractul HALUCINANT al lui Messi! "Tot ce a aparut in presa a fost facut cu rea intentie!"

Ronald Koeman a vorbit dupa ce in presa a aparut contractul in care Messi incaseaza sute de milioane de euro la Barcelona.

Publicatia spaniola El Mundo a publicat un articol in aceasta dimineata in care a dezvaluit documentul semnat de Messi cu Barcelona in 2017, care include venituri fixe si variabile care se pot ridica la aproape 138 de milioane de euro in fiecare sezon. In total, este vorba despre suma de 555.237.619 milioane de euro.

Jurnalistii au notat faptul ca acesta este cel mai scump contract platit vreodata unui sportiv. Pana acum, Messi a incasat deja circa 510 milioane de euro din contractul total, iar aproximativ jumatate din aceasta suma trebuie sa fie platita ca impozit in Spania.

Antrenorul olandez este convins ca cineva din interiorul clubului Barcelona a facut public documentul.

"Oricine a dezvaluit contractul lui Messi nu poate avea vreun viitor la Barcelona. Ceea ce a aparut in presa despre Messi a fost facut cu rea intentie. Trebuie sa incercam sa aflam cum de a ajuns asa ceva in presa.

Trebuie sa ne concentram pe sezonul nostru. Echipa a fost in regula in ultima vreme, am castigat multe meciuri. Nu trebuie sa ne concentram la aceasta problema, dar sunt oameni care vor sa faca rau Barcelonei si lui Leo.

Am observat ca Messi a fost foarte motivat, dar nu mai mult decat in alte meciuri. Sigur ca vestile acestea puteau sa-l afecteze. Trebuie sa respecti jucatorii importanti care au facut atat de multe pentru club. Leo este un invingator, el mereu vrea sa-si demonstreze calitatile. Este important sa fim uniti", a precizat Koeman.

Goal a scris ca dezvaluirea sumei pe care Messi o incaseaza la Barcelona ar putea sa ii faca rau fostului Balon de Aur, al carui contract se incheie la vara. In acest moment imaginea argentinianului a fost afectata, iar echipele care il doresc trebuie sa isi modifici ofertele facute.

Tweet Barcelona messi Contract koeman Citeste si: