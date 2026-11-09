Antrenorul născut în Madrid a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2028, angajându-se cu clubul pentru restul sezonului curent și pentru următorul.

Raul Gonzalez, noul antrenor al lui Real Oviedo

Investiția Grupo Pachuca în fostul antrenor al lui Real Madrid Castilla este, așadar, un angajament pe termen lung care se extinde dincolo de stagiunea actuală.

„Real Oviedo a ajuns la un acord pentru angajarea lui Raul Gonzalez Blanco ca noul antrenor al primei echipe până în iunie 2028”, se arată în comunicatul citat de Marca.

Raul Gonzalez îl va înlocui pe Julian Calero, care a fost demis în ciuda victoriei obținute weekendul trecut la Cadiz.

Raul, la debutul pe banca unei echipe profesioniste

Numirea lui Raul marchează debutul său ca antrenor principal al unei echipe profesioniste, după ce și-a petrecut întreaga carieră de antrenor în academia de tineret a lui Real Madrid.

De la sosirea la Valdebebas în 2018, a evoluat prin diverse niveluri de tineret, câștigând UEFA Youth League în 2020 și antrenând Castilla timp de șase sezoane.

Comunicatul lui Oviedo a amintit, de asemenea, de cariera sa extraordinară de fotbalist, în special la Real Madrid, „echipa cu care s-a impus și unde a devenit o legendă după mai bine de 15 ani purtând tricoul alb”.

Clubul a confirmat, de asemenea, că Raul „va antrena primul său meci ca noul tehnician al lui Oviedo sâmbăta viitoare, împotriva lui Girona FC, pe stadionul Carlos Tartiere”.