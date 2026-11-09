VIDEO Jucătorii care l-au enervat pe Hagi: „Vorbiți cu ei, nu cu mine! Eu merg înainte cu alții“

Jucătorii care l-au enervat pe Hagi: „Vorbiți cu ei, nu cu mine! Eu merg înainte cu alții“ Nationala
SPORT.RO
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Relațiile dintre selecționer și câțiva fotbaliști experimentați s-au cam răcit. Dovadă și ce s-a întâmplat, înainte de reunirea lotului.

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Gica HagiIonut RaduNicolae StanciuEchipa Nationala
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România a abordat ultimele două etape din Nations League, acasă cu Polonia (14 noiembrie) și în deplasare cu Bosnia (17 noiembrie) cu un lot inițial de 26. Din care au rămas 25 de jucători.

Asta deoarece, duminică, Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat că, în urma accidentărilor suferite la echipele lor de club, Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo) și Valentin Mihăilă (Rizespor) au declarat forfait pentru meciurile din această lună. Deși a pierdut doi oameni dintr-un foc, Hagi a optat doar pentru completarea lotului cu Rareș Ilie, de la Mantova, în Serie B.

Hagi, „fiert“ din cauza cuplului Ionuț Radu – Nicolae Stanciu

Dacă Stanciu și Mihăilă au fost pe lista inițială a selecționerului, portarul Ionuț Radu (Celta Vigo) nici n-a apărut pe ea. Motivul? Clubul său a informat FRF că portarul are o problemă medicală și urmează să efectueze recuperarea în fereastra din noiembrie dedicată echipelor naționale. În ciuda acestei decizii, Ionuț Radu a fost integralist, ieri, în meciul de campionat, Celta Vigo – Levante, scor 0-0.

Și în cazul lui Nicolae Stanciu, acesta s-a aflat pe teren, ieri, în meciul Dalian Yingbo - Tianjin Jinmen Tiger, scor 3-1, care l-a făcut campion în China. Mijlocașul român a fost titular, dar a părăsit terenul după 86 de minute.

Faptul că Ionuț Radu și Nicolae Stanciu au putut să evolueze pentru formațiile lor de club, dar și-au întors spatele naționalei, l-a enervat pe Hagi. Care cu greu și-a ascuns supărarea, la conferința susținută, astăzi.

„El (n.r. – Ionuț Radu) a luat decizia asta. Trebuie să vorbiți cu el. De fapt, trebuie să vorbiți cu ei. Că și Nicușor a luat decizia asta (n.r. – de a nu veni la națională din cauza unei accidentări). La națională, nu există 99%. Trebuie să vii 100%. Avem pe altcineva (n.r. – pe postul de portar) și vom merge înainte cu alții“, a spus selecționerul României.

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Ionuț Radu și Nicolae Stanciu, titulari în câte două partide, la ultima convocare

Ionuț Radu a preferat să nu vină la lot acum, după ce a abordat campania din Nations League, ca titular. Dar cum a încasat șase goluri, în înfrângerile cu Suedia din deplasare și cu Bosnia de acasă, goalkeeperul de 29 de ani a trecut pe bancă, în ultimele două jocuri. Atunci, Hagi l-a titularizat pe Otto Hindrich (Legia Varșovia), care a fost convocat și acum.

În ceea ce îl privește pe Nicolae Stanciu, și acesta a primit două partide, ca titular, în seria confruntărilor din septembrie și octombrie. Stanciu a fost în primul 11 în înfrângerea cu Bosnia de acasă (2-4) și în eșecul cu Suedia (0-1) pe Arena Națională. Dar în ambele partide a fost schimbat pe parcurs. În rest, a primit 9 minute în duelul de la Stockholm și a rămas pe bancă, în dezastrul de la Varșovia, 0-6 cu Polonia. 

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