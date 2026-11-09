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CSM Corona Braşov a învins în deplasare echipa franceză Chambray Touraine Handball, cu scorul de 26-25 (16-11), duminică seara, în prima manşă a turului al treilea preliminar al competiţiei de handbal feminin EHF European League.

Chambray Touraine Handball - Corona Braşov 25-26

Corona a avut cinci goluri avans la pauză, dar repriza secundă a fost mai strânsă, gazdele reuşind să se apropie la un singur gol (25-26), astfel că miza calificării rămâne deschisă.

Golurile echipei braşovene au fost marcate de Magda Balsam 6, Andreea Popa 6, Ksenia Makeeva 5, Sorina Grozav 4 (vezi galeria foto), Karolina Kochaniak 2, Marilena Alexandrina Neagu 1, Eva Kerekes 1, Emoke Varga 1.

Renata Lais De Arruda a reuşit 14 intervenţii (36,84%).

Pentru gazde au înscris Coura Kanoute 7 goluri, Mathilde Amelot 7, Lucie Modenel 4, Dawiya Abdou 2, Vilma Matthijs Holmberg 2, Constance Mauny 1, Ylana Richard 1, Manon Grimaud 1.

Rinka Duijndam a totalizat 15 intervenţii (37,50%).

Manşa secundă se va juca pe 15 noiembrie, la Braşov, informează Agerpres. Câştigătoarea dublei va evolua în grupele competiţiei.