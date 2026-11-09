VIDEO Hagi și-a recunoscut marea greșeală: „Nu trebuia să fac asta!“

Hagi și-a recunoscut marea greșeală: „Nu trebuia să fac asta!“ Nationala
SPORT.RO
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La 25 de ani după ce s-a apucat de antrenorat, actualul selecționer a realizat că, uneori, declarațiile spectaculoase pe care le faci în fața presei se pot întoarce împotriva ta, precum un bumerang.

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Din articol

Gheorghe Hagi (61 de ani) a promis marea cu sarea, în primele sale conferințe de după revenirea pe banca tricolorilor.

Selecționerul s-a plâns de „negativismul“ din presa sportivă din România și s-a arătat nedumerit de faptul că mulți oameni, analiști și microbiști, sunt sceptici în privința nivelului fotbalistului român. Și, ca să-și demonstreze încrederea deplină în cei pe care i-a inclus pe lista sa de 33, pentru meciurile din septembrie și octombrie, Hagi a făcut o declarație ultraoptimistă: „Vrem 12 puncte din primele patru meciuri“.

Ulterior, realitatea fotbalului nostru i-a dat o „palmă“ grea lui Hagi și i-a arătat că între dorință și putință e cale lungă. Pentru că România a pierdut tot: 1-2 și 0-1 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia!

Hagi știe ce ne lipsește: mentalitatea de campion!

Astăzi, în cadrul conferinței sale cu prilejul meciurilor cu Polonia de acasă (14 noiembrie) și cu Bosnia din deplasare (17 noiembrie), selecționerul a vorbit despre declarația sa neinspirată din septembrie.

„Am greșit când am spus că vom face 12 puncte, în primele patru etape. Dar, în continuare, am convingerea că se poate. Ne lipsește un lucru, la echipa națională: mentalitatea de campion! Trebuie să mergem în direcția de a obține asta. I-am scos deja pe băieți din zona lor de confort și cred că, în timp, vom ajunge să fim competitivi. De acum, trebuie să producem rezultate. Pentru că victoriile aduc încredere, bucurie, unitate. Trebuie să schimbăm lucrurile (n.r. – comparativ cu primele patru etape din Nations League). La națională, trebuie să vină mereu jucători de la echipele fruntașe din România. De la fiecare echipă, monitorizăm 6-7 jucători. Chiar dacă jucătorul trece printr-o perioadă mai puțin bună, cei cu experiența internațională vor rămâne în atenția noastră. Firește, nu la infinit, dar pentru o perioadă vom încerca să-i ajutăm“, a spus Hagi.

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„Ne-am propus mult, am obținut puțin“

Selecționerul s-a arătat, totuși, optimist că România poate arăta altfel, mai bine, în ultimele două runde din Nations League.

„Urmează două meciuri importante, pentru că, după cum știți, ultima oară lucrurile n-au mers bine. Ne-am propus mult, am obținut puțin. Acum, vrem să producem rezultate. Polonia, o echipă tehnică în regim de viteză. Sperăm ca publicul să fie cu noi și, la final, să putem vorbi despre o victorie. Obiectivul meu e să fac echipa să gestioneze bine ambele faze. Din punctul meu de vedere, acum nu facem bine nici faza de atac, nici pe cea din apărare. Dar sper să fiu inspirat și să fac o echipă bună. Treaba mea e să fac astfel încât jucătorii să ajungă la un moral bun. Trebuie să le oferim suporterilor o bucurie. Sperăm să ne încurajeze și acum, la fel ca-n meciul cu Suedia de acasă“, a adăugat Hagi.

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