Laurențiu Reghecampf tocmai a bifat o bornă nedorită, în premieră. Cele trei înfrângeri succesive la care a ajuns, cu Gloria Bistrița în cupă și cu U Cluj și cu Corvinul în campionat, reprezintă o criză prin care „Reghe“ nu trecuse, în precedentele sale două mandate, la FCSB.

În acest context, revenirea în România îl pune pe antrenorul de 51 de ani într-o situație pe care nu o mai experimentase din 2024 încoace. Pentru că de atunci, fie că a fost la Esperance Tunis, fie că a antrenat Al-Hilal Omdurman din Sudan, Reghecampf a pierdut foarte puține partide. O singură statistică e elocventă, în acest sens: în cele două mandate pe care le-a avut, la Esperance, românul a înregistrat un total de 3 eșecuri. Iar asta în 28 de meciuri! Acum, la FCSB, „Reghe“ are deja 3 eșecuri după numai 6 jocuri.

Tunisienii anunță: Reghecampf, pe cracă, la FCSB

Parcursul extrem de slab pe care tehnicianul român îl are acum e monitorizat și în Tunisia. Pentru că Laurențiu Reghecampf a plecat cu scandal de la Esperance, cu imaginea unui „trădător“ în ochii fanilor. I s-a reproșat că a dat bir cu fugiții, că a negociat cu Gigi Becali cât timp era sub contract și că a abandonat proiectul Esperance, la doar trei luni după semnarea contractului. În acest context, ne putem da seama de ce se bucură acum arabii de răul antrenorului român.

După 0-1 cu Corvinul pe Arena Națională, rezultatul a ajuns, în presa din Tunisia, aproape imediat după ultimul fluier al meciului. Iar presa locală a salutat încă o înfrângere pentru Reghecampf.

„Pare că Reghecampf își trăiește ultimele zile, la Steaua București (n.r. – FCSB) după ce a înregistrat trei înfrângeri consecutive“ a titrat „Football Tunisien“. În secțiunea de comentarii, au curs reacțiile de bucurie ale arabilor, la aflarea veștii că tehnicianul român traversează o mare criză și că a căzut pe locul 8 cu FCSB.