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Din articol Denis Drăguș, lider încă de la primii pași în fotbal

Fotbalul este cel mai iubit sport din lume, însă, din nefericire, doar un număr mic de practicanți ajung să strălucească pe cele mai mari stadioane. În schimb, cei care nu reușesc în fenomen trebuie să se reorienteze către alte meserii, însă drumul nu este deloc facil. Totuși, sunt și exemple de „da, se poate”. Denis Drăguș, lider încă de la primii pași în fotbal Sport.ro a stat de vorbă cu Alex Bobonete. Acesta a făcut primii pași în fotbal la Pro Luceafărul, acolo unde a avut onoarea să împartă vestiarul cu nume grele din fotbalul românesc, cum ar fi Ianis Hagi, Răzvan Marin și Denis Drăguș. Cu ultimul din listă a interacționat cel mai mult, în condițiile în care făceau parte din aceeași generație: 1999. În prezent, Alex Bobonete, după mai mulți ani de studii în Anglia sau Grecia, profesează ca psiholog sportiv, fiind unul dintre cei mai apreciați specialiști din domeniu.

Alex Bobonete este în prezent psiholog sportiv

Întrebat despre marea sa pasiune, protagonistul episodului de azi a rememorat cu plăcere momentele de la Pro Luceafărul, acolo unde a rămas impresionat de Denis Drăguș. Atacantul de la FCSB ieșea în evidență încă de la nivelul juvenil, când reușea să dribleze tot terenul și ulterior să marcheze. „Am început fotbalul la Pro Luceafărul, sub îndrumarea domnului Marcel Pigulea. Acolo am jucat timp de 10 ani. Sunt destul de mulți jucători care au plecat de acolo și acum îi vedem la televizor, inclusiv la echipa națională. Mă refer aici la Ianis Hagi, Răzvan Marin, Denis Drăguș, chiar și Nicolas Popescu. Cu toții am pornit din aceeași academie, Pro Luceafărul.

(n.r. - O amintire cu cei menționați) Ideea este că avem vârste diferite. Drăguș este generația mea, născut în 1999, Hagi în 1998, iar Răzvan Marin, născut în 1996. Nu eram tot timpul împreună. De Denis Drăguș eram cel mai apropiat; fiind de aceeași generație, aveam antrenamente și meciuri împreună. Denis avea niște calități extraordinare! Se putea preconiza de atunci că va ajunge la un nivel de top. Era și supermuncitor în același timp. Cât despre amintiri... Toate câte îmi vin în minte sunt cu Denis driblând tot terenul, iar mai apoi marcând! Nu prea îi plăcea să paseze la juniori. Ce făcea el era incredibil! Nu te puteai înțelege cu el, nimeni nu putea! Avea o dorință de a dribla, de a nu da drumul la minge. Mă repet, o făcea foarte bine! Dacă pierdea mingea, avea imediat reacție”, a declarat Alex Bobonete, pentru Sport.ro.

Denis Drăguș și Alex Bobonete, în perioada Pro Luceafărul. Foto: Arhivă personală

Denis Drăguș a mai fost legitimat la Viitorul (n.r. - actual Farul), Standard Liege, Crotone, Genoa, Gaziantep, Trabzonspor și Eyupsor. În prezent, atacantul joacă la FCSB. 2 milioane de euro este cota lui Denis Drăguș

este cota lui Denis Drăguș 28 de meciuri și șapte goluri a adunat atacantul la echipa națională

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