Carlos Alcaraz (23 de ani, 3 ATP) a câștigat pentru prima dată în carieră turneul ATP Masters 1000 de la Paris-Bercy.

În finala competiției, tenismenul din Murcia și-a luat revanșa în fața americanului Ben Shelton pentru înfrângerea suferită în sferturile US Open 2026.

Alcaraz, campion la Paris-Bercy: cel mai tânăr tenismen din istorie care câștigă și Roland Garros, și Mastersul din capitala Franței

Alcaraz s-a impus în două seturi disputate, 7-6 (5), 7-5, într-o întâlnire în care a păstrat unul dintre „punctele turneului” pentru mingea de meci care a devenit și ultimul punct al finalei.

În urma triumfului din capitala Franței, Alcaraz mai are nevoie de numai două întreceri de calibru ATP Masters 1000 pentru a se putea mândri cu minimum un titlu cucerit în întregul calendar M1000: Shanghai și Toronto/Montreal.

Alcaraz, la cinci trofee distanță de aparent inegalabilul Djokovic

Devenit în 2026 cel mai tânăr campion în toate cele patru întreceri majore, Carlos Alcaraz s-a apropiat astfel la cinci trofee distanță de a-i călca pe urme lui Novak Djokovic și de a deveni doar al doilea tenismen din istorie căruia nu îi lipsește nicio mare distincție în tenis.

Spre deosebire de Federer și Nadal, care nu au câștigat medalia de aur olimpică, în proba individuală, respectiv Turneul Campionilor, printre exemplele ce pot fi numărate, Djokovic are un palmares complet, o vitrină din care nu lipsește niciun trofeu important în tenis.

Este și destinația de care Alcaraz se apropie, pe zi ce trece. La doar 23 de ani, spaniolului Alcaraz îi lipsesc cele două trofee menționate, Turneul Campionilor - în care a fost finalist anul trecut și în care ar putea profita, în acest an, de absența rivalului Sinner -, dar și două distincții importante pe care le poate cuceri sub steagul spaniol: Cupa Davis și o medalie de aur olimpică.

Alcaraz are în palmares o medalie olimpică de argint, în urma ultimului act cedat în două seturi în fața lui Djokovic, la Paris, în 2024.

