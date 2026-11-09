Dinamo vrea să își securizeze jucătorul trecut pe la Real Madrid: clauză de 1 milion de euro

Dinamo vrea să își securizeze jucătorul trecut pe la Real Madrid: clauză de 1 milion de euro Superliga
SPORT.RO
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Dinamo se află în negocieri cu jucătorul cotat la 1 milion de euro.

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Din articol

Dinamo este, fără doar și poate, una dintre surprizele plăcute din actualul sezon de SuperLiga. Formația din Ștefan cel Mare a adunat 33 de puncte în turul campionatului, iar în perspectiva play-off-ului dorește să obțină semnătura unui jucător.

Alberto Soro, în negocieri cu Dinamo

Deși la început a avut evoluții fluctuante, Alberto Soro s-a dovedit a fi o mutare inspirată a „câinilor”. Contractul jucătorului este scadent în vara anului viitor, iar clubul dorește să prelungească înțelegerea.

În acest sens, Dinamo a pornit discuțiile. Andrei Nicolescu a transmis că poartă în continuare negocieri cu jucătorul, însă totul s-a împotmolit la viitoare clauză de reziliere.

Oficialul clubului dorește ca Alberto Soro să aibă o clauză de 1 milion de euro, pe când impresarul spaniolului nu este de acord cu această condiție. În ciuda situației, Andrei Nicolescu speră că se va ajunge la un consens după pauza dedicată echipei naționale.

„După pauza pentru echipa națională o să avem un răspuns, deci în perioada asta o să stabilim detalii. Nu are clauză, tocmai asta e, că vrem să stabilim o clauză și e diferență de opinie. Noi vrem să ajungem la un milion de euro, dar agentul lui nu își dorește suma asta.

Soro mai are contract până în vară. E un jucător care s-a integrat bine și își găsește rolul ăsta foarte bine definit în sistemul lui Nuno Campos”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit Fanatik.

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CV-ul lui Alberto Soro

Alberto Soro a făcut primii pași în fotbal la Real Zaragoza, ca ulterior să fie legitimat la Real Madrid, Granada CF, Vizela și Chaves. Acesta aparține de Dinamo din vara anului 2024.

  • 1 milion de euro este cota lui Alberto Soro
  • 55 de meciuri, opt goluri și opt pase decisive a adunat ibericul în tricoul lui Dinamo
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