Real Madrid a spulberat-o pe Valencia! Barcelona tremură în La Liga

Echipa spaniolă Real Madrid a dispus sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-0, de formaţia FC Valencia, în etapa a 12-a din La Liga.

Echipa lui Mourinho a controlat meciul de pe Mestalla, fiind superioară Valenciei la toate capitolele, iar dominarea Los Blancos s-a văzut şi pe tabelă. Federico Valverde a deschis scorul în minutul 28, Arda Guler a făcut 2-0 opt minute mai târziu, iar în minutul 75 a fost servant pentru Mbappe, care a înscris al treilea gol al oaspeţilor. Jose Luis Gaya a fost eliminat cu roşu direct în minutul 79, iar Valencia – Real Madrid s-a terminat 0-3.

Echipa Merengue este a doua în ierarhia din La Liga, cu 30 de puncte, la egalitate cu Barcelona, care are meci de jucat. Valencia se zbate la coada clasamentului, fiind a 19-a, penultima, cu 9 puncte, scrie News.ro.