NEWS ALERT Acord! Se face transferul de 115.000.000€ la Real Madrid

Acord! Se face transferul de 115.000.000€ la Real Madrid La Liga
SPORT.RO
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Real Madrid continuă campania impresionantă de transferuri în această vară.

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După ce a reușit mai multe lovituri importante în această vară, în încercarea de a reconstrui echipa după ce Jose Mourinho (63 de ani) a preluat postul de antrenor, Real Madrid pare de neoprit pe piața transferurilor. Yan Diomande (19 ani), puștiul lui RB Leipzig, este următoarea țintă a echipei de pe ”Bernabeu”.

Real Madrid s-a înțeles cu Leipzig pentru transferul lui Diomande!

După ce, inițial, oferta de 90 de milioane de euro a fost refuzată de RB Leipzig, madrilenii au revenit cu o altă ofertă și par să fi ajuns la un acord cu omologii din Germania în privința transferului lui Yan Diomande, scrie El Debate.

Mai exact, Real Madrid va plăti 115 milioane de euro pentru ivorian, iar acesta va semna un contract valabil pentru următoarele cinci sezoane cu formația de pe ”Bernabeu”.

Anunțul oficial va întârzia o perioadă, deoarece Real Madrid vrea să-i ofere un timp lui Leipzig să-i găsească un înlocuitor pe măsură lui Diomande.

Până acum, Real Madrid a dat mai multe lovituri pe piața transferurilor, iar suma investită a ajuns la 100 de milioane de euro. Marc Cucurella (Chelsea), Carlos Espi (Levante), Denzel Dumfries (Inter Milano), Bernardo Silva (Manchester City) și Ibrahima Konate (Liverpool) sunt jucătorii pe care i-a transferat Mourinho.

Cifrele lui Yan Diomande

În sezonul precedent din Bundesliga, Yan Diomande a marcat 12 goluri și a oferit nouă pase decisive în 33 de apariții. El a mai punctat o dată și a înregistrat o pasă de gol în trei apariții din Cupa Germaniei. 

Ochit de scouterii lui RB Leipzig pe vremea când juca la Leganes, Diomande a făcut pasul spre Bundesliga în schimbul a 20 de milioane de euro într-un moment în care, la 18 ani, site-urile de specialitate îl evaluau la 1.5 milioane de euro.

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