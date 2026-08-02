După ce a reușit mai multe lovituri importante în această vară, în încercarea de a reconstrui echipa după ce Jose Mourinho (63 de ani) a preluat postul de antrenor, Real Madrid pare de neoprit pe piața transferurilor. Yan Diomande (19 ani), puștiul lui RB Leipzig, este următoarea țintă a echipei de pe ”Bernabeu”.

Real Madrid s-a înțeles cu Leipzig pentru transferul lui Diomande!

După ce, inițial, oferta de 90 de milioane de euro a fost refuzată de RB Leipzig, madrilenii au revenit cu o altă ofertă și par să fi ajuns la un acord cu omologii din Germania în privința transferului lui Yan Diomande, scrie El Debate.

Mai exact, Real Madrid va plăti 115 milioane de euro pentru ivorian, iar acesta va semna un contract valabil pentru următoarele cinci sezoane cu formația de pe ”Bernabeu”.

Anunțul oficial va întârzia o perioadă, deoarece Real Madrid vrea să-i ofere un timp lui Leipzig să-i găsească un înlocuitor pe măsură lui Diomande.