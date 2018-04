PROTESTE fara precedent pentru Real Madrid! Decizie unica luata de Florentino Perez dupa incidentele cu Juventus!

Florentino a dat ok-ul pentru o campanie fara precedent la Real Madrid, anunta Marca.

Satui de acuzatii de tot felul, madrilenii pregatesc o campanie fara precedent de protest. De la postari pe social media si esarfe albe pe stadion, madrilenii sunt pregatiti sa mearga si la tribunal cu oricine acuza echipa de influenta la adresa arbitrajului sau aranjamente la tragerile la sorti.

Marca scrie ca Florentino Perez a decis sa actioneze impotriva oricui ataca echipa si va cere public respect pentru jucatorii sai.

Cu doua titluri in Champions League la rand, Real Madrid s-a calificat dramatic in semifinale in acest sezon, in urma unui penalty contestat in prelungirile partidei cu Juventus. Italienii conduceau cu 3-0 dupa ce pierdusera cu 0-3 in tur, dar arbitrul a acordat penalty la o interventie neglijenta a lui Benatia asupra lui Lucas Vazquez, iar Ronaldo a transformat golul calificarii.



A urmat un val de reactii la adresa arbitrului, dar si la adresa madrilenilor. "Mai intai au fost jucatorii, apoi 'bile calde' pentru presupuse trageri la sorti aranjate, apoi arbitraje favorabile, toate astea pun la indoiala valoarea echipei si a lui Zidane. Real Madrid a decis sa lanseze contraofensiva la toate astea, iar Florentino va merge la tribunal daca trebuie. Chiar si jucatorii vor iesi la atac. Perez le-a dat ok-ul sa foloseasca toate armele. Si o vor face", scrie Marca.

"Jaful secolului", a titrat coditianul catalan SPORT pe prima pagina dupa Real Madrid - Juventus 1-3.