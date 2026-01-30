FOTO ȘI VIDEO S-a prefăcut accidentat? Boris Becker intervine și îi dă „dreptate absolută” lui Zverev, după semifinala istorică și tensionată cu Alcaraz

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Boris Becker a vorbit despre cea mai lungă semifinală văzută vreodată la Melbourne.

Boris Becker, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Australian Open 2026, Tenis ATP
Boris Becker (58 de ani) l-a apărat pe conaționalul Alexander Zverev (28 de ani, 3 ATP), după ce acesta a pierdut cea mai lungă semifinală jucată vreodată în turneul de mare șlem din Australia.

Învins în cinci seturi de Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP), după 5 ore și 27 de minute de joc, scor 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5, Zverev a fost consolat de Becker, care a văzut un „tenis extraordinar” jucat de „amândoi”, în semifinala de la Melbourne.

Boris Becker: „Zverev are dreptate absolută. Oricine ar fi cedat nervos într-o astfel de situație.”

În contextul în care Alexander Zverev a cerut intervenția supervizorului turneului și l-a criticat pentru că i-a acordat timeout medical spaniolului Carlos Alcaraz, în finalul setului trei, Boris Becker s-a arătat de partea compatriotului.

Becker crede că e posibil ca Alcaraz să fi abuzat de o „portiță” lăsată deschisă de regulament, cerând timeout medical pentru crampe musculare, lucru nepermis, dar greu de verificat pe moment de arbitru, persoană fără specializare medicală.

Masajele fizioterapeuților sunt permise pentru a trata, în pauzele dintre game-uri, crampele musculare avute de jucători, însă un timeout medical poate fi acordat doar în cazul unei necesități evidente.

„Alcaraz e un băiat isteț. Arbitrul nu poate ști dacă e accidentat sau are crampe.”

Tenis extraordinar! A fost un nivel de clasă mondială din partea ambilor jucători. Cârceii sau accidentarea din mijlocul setului al treilea trebuie clarificate, pentru că nu poți lua un time-out medical pentru cârcei, ci doar pentru accidentare.

Zverev a avut dreptate să se supere din cauza asta. Dacă Alcaraz ar fi fost nevoit să continue să joace, dar nu ar fi reușit, atunci câștigătorul ar fi fost Alexander Zverev.

'Sascha' are dreptate absolută. Oricine ar fi cedat nervos într-o astfel de situație. El era câștigătorul în acel moment.

Becker vorbește despre scenariul în care Alcaraz ar fi fost forțat să abandoneze

Dacă Alcaraz ar fi continuat să joace, nu ar fi fost capabil să o facă. Dar Alcaraz este un băiat isteț: spune că are o mică problemă și astfel i se permite să ia un time-out medical pentru accidentare. Arbitrul de scaun și arbitrul principal nu pot ști asta.

Sascha crede că Sinner și Alcaraz sunt protejați în astfel de cazuri. Ar trebui să fim atenți la care sunt regulile pentru Sinner și Alcaraz și cum diferă ele față de cele aplicate restului jucătorilor.

Desigur că doare, dar cred că în înfrângerea contra lui Thiem din finala US Open 2020 el era marele favorit, conducea cu 2-0 la seturi și servea pentru meci.

Aceea a fost mai dureroasă. Sunt convins că, dacă ar fi câștigat atunci, acum ar fi fost de trei sau patru ori câștigător de Grand Slam. Dar nimic din toate acestea nu mai poate fi schimbat,” a s-a pronunțat Boris Becker pentru Eurosport.

Becker, convins că Zverev poate câștiga un titlu de mare șlem, într-o bună zi

„Îmi mențin opinia: a jucat un tenis atât de bun aici – în această formă și cu această pasiune, sunt convins că încă poate câștiga un Grand Slam undeva înainte de finalul carierei sale.

Oricine se poate accidenta sau poate fi eliminat devreme. Cu toții sunt doar oameni. La un moment dat, va profita de oportunitate. Cu un tablou atât de dificil, mai întâi trebuie să ajungi în semifinale aici,” a completat fostul tenismen legendar din Germania.

