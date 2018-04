Pep Guardiola si-a anuntat FAVORITA la castigarea UEFA Champions League dupa eliminarea lui City: "Cu ei tin!" Ce a spus despre duelul Bayern - Real din semifinale

Antrenorul celor de la Manchester City a vorbit despre eliminarea din UEFA Champions League la conferinta de presa de dinaintea duelului cu Tottenham din campionat.

Pep Guardiola sustine ca acest sezon al lui Manchester City in UEFA Champions League nu este un esec. El considera ca arbitrajul din cele 2 manse a fost favorabil lui Liverpool: "Am inscris 2 goluri legate in ambele manse, apoi am vazut la Juventus - Real Madrid toate discutiile, daca a fost sau nu penalty. In aceasta competitie conteaza foarte mult (fiecare decizie).



Calitatea echipelor este foarte, foarte mare. Vom incerca sa revenim mai puternici sezonul viitor. La fel cum am spus si dupa terminarea meciului, felicitari Liverpool. Cand castigi o dubla mansa cu 5-1 nu mai e nimic de spus. Insa sentimentele mele fata de jucatori si echipa mea au ramas la fel. Lucrez pentru un club fantastic.



Bayern - Madrid este un clasic al ultimilor ani. Sper ca Bayern sa aiba norocul pe care il merita si pot sa se califice. Din moment ce nu mai suntem nici noi si nici Barca, sunt un mare fan al lui Bayern Munchen (la castigarea trofeului)" a declarat Guardiola.