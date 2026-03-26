Partida Turcia - România, din semifinalele barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026, va avea loc joi, de la ora 19:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

România va avea un test complicat la Istanbul, iar echipa lui Mircea Lucescu va înfrunta o națională plină de vedete care evoluează la cluburi precum Real Madrid, Inter, Juventus și Borussia Dortmund.

Jurnaliștii turci au mare încredere în naționala lor, dar nu subestimează naționala lui Lucescu

Jurnaliștii turci Yağızcan Yaver, de la hurriyet.com, și Muhammet Duman au vorbit pentru Sport.ro despre duelul de joi seară cu România.

Cei doi au subliniat punctele tari ale naționalei lor, dar nu s-au ferit să spună și ce temeri au înaintea duelului cu „tricolorii”.

Yağızcan Yaver, jurnalistul site-ului hurriyet.com, publicație importantă din Turcia, a pus accent pe problemele pe care le poate pune românii turcilor în acest meci de baraj, dar a explicat și de ce aceasta este una dintre cele mai bune echipe ale Turciei din ultimii ani.

„Deși Turcia poate părea favorita clară pe hârtie, faptul că Mircea Lucescu, care cunoaște foarte bine fotbalul turcesc, este selecționerul României reprezintă un dezavantaj semnificativ. Totuși, Turcia se remarcă prin energia acumulată, lotul puternic și avantajul terenului propriu. Sistemul de baraj într-o singură manșă aduce presiune psihologică și reduce marja de eroare aproape la zero, ceea ce poate deschide și ușa surprizelor.

Turcia a redevenit o adevărată familie prin prestațiile excelente de la Euro 2024 și din preliminariile Cupei Mondiale. Încrederea și așteptările fanilor au crescut din nou; absența îndelungată de la Campionatul Mondial oferă echipei o motivație suplimentară. Există o atmosferă unită, concentrată total.

Turcia a participat la Campionatul Mondial doar de două ori în istoria sa (1954 și 2002), ultima apariție fiind acum 24 de ani. De atunci, avem cea mai puternică generație pe care am văzut-o. Jucătorii noștri evoluează constant atât în Turcia, cât și în Europa, iar acest lucru s-a văzut și la ultimul turneu. Jucătorii îl apreciază și îl respectă pe Vincenzo Montella; relațiile lor directe cu el sunt excelente.

Cel mai important este că, după o pauză lungă, el a oferit echipei naționale o identitate clară și i-a făcut pe majoritatea, inclusiv pe fani, să o accepte. Desigur, în fotbal există și victorii, și înfrângeri. Chiar dacă am pierde cu România, credem că această echipă mai are multe de realizat.”, a declarat Yağızcan Yaver, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Jurnalistul sportiv Muhammet Duman nu s-a ferit să spună că Turcia este favorită certă în meciul de la Istanbul și a lăudat lotul talentat pe care îl are la dispoziție selecționerul Vincenzo Montella.

„Da, în acest moment toată lumea din Turcia vede echipa națională ca fiind favorita clară în acest meci. Totuși, există un lucru de care ne temem: Turcia face greșeli simple și intră în panică în meciurile în care este considerată favorită.

Prin urmare, întreaga echipă s-a pregătit pentru acest meci la fel de serios ca și cum ar urma să joace împotriva Portugaliei sau Spaniei. Fanii se pregătesc intens de câteva zile pentru atmosfera din tribune. Stadionul, cu o capacitate de 42.000 de locuri, va deveni un adevărat infern în ziua meciului.

Suporterii turci generează o mare parte din energia echipei noastre. Cu acest sprijin extraordinar din partea fanilor, jucătorii luptă pe teren ca niște tigri flămânzi. Fanii turci sunt printre cei mai renumiți și pasionați din lume.

Turcia își dorește foarte mult să participe la acest turneu încă de la Cupa Mondială din 2002. A fost o perioadă cu adevărat lungă de așteptare. Turcia nu vrea să rateze această oportunitate.

În acest moment, întreaga țară este concentrată pe acest meci important. Turcia vrea să încheie partida fără să devină prea relaxată sau încrezătoare.

Desigur, actualul lot al Turciei este considerat a fi cel mai bun din istoria noastră. Turcia a adăugat mereu talente diferite în echipă, dar nu a avut niciodată până acum o asemenea generație de aur. Mass-media și societatea turcă au încredere deplină în acești 'băieți de aur'. Ne simțim foarte norocoși să avem această echipă și aceste talente.

Avem jucători de top care evoluează la echipe de elită precum Real Madrid, Juventus și Inter. Din punct de vedere tehnic, uneori compar acest lot, datorită talentului său extraordinar, cu Brazilia. Avem o echipă care iubește să facă spectacol pe teren și să înscrie goluri spectaculoase. Întreaga lume urmărește echipa națională a Turciei.”, a spus Jurnalistul sportiv Muhammet Duman, pentru Sport.ro.

„Tricolorii” vor avea cel mai important test din această campanie de calificare care l-a avut „la cârmă” pe Mircea Lucescu.

România își dorește o calificare după 28 de ani de absență de la un turneu final de Campionatul Mondial, dar drumul către realizarea acestui vis trece prin țara semilunii.

Lotul României pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026

PORTARI

Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIŞ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAŞI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANŢI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).