Atacantul lui Atletico Madrid, Julian Alvarez, este dorit pe Camp Nou, însă transferul ar putea deveni cel mai scump din istoria clubului catalan.

Potrivit presei in Spania, argentinianul își dorește să ajungă la o echipă unde poate câștiga constant trofee, iar Barcelona ar reprezenta o destinație atractivă.

200 de milioane de euro pentru transferul verii la Barcelona!

Totuși, conducerea lui Atletico nu este dispusă să renunțe ușor la golgheterul său și a stabilit un preț uriaș.

Ar fi vorba despre aproximativ 200 de milioane de euro, după cum informează publicația Barca Universal.