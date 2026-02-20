Atacantul lui Atletico Madrid, Julian Alvarez, este dorit pe Camp Nou, însă transferul ar putea deveni cel mai scump din istoria clubului catalan.
Potrivit presei in Spania, argentinianul își dorește să ajungă la o echipă unde poate câștiga constant trofee, iar Barcelona ar reprezenta o destinație atractivă.
200 de milioane de euro pentru transferul verii la Barcelona!
Totuși, conducerea lui Atletico nu este dispusă să renunțe ușor la golgheterul său și a stabilit un preț uriaș.
Ar fi vorba despre aproximativ 200 de milioane de euro, după cum informează publicația Barca Universal.
Julian Alvarez a ajuns la Atletico Madrid în vara lui 2024, transferat de la Manchester City pentru 75 de milioane de euro.
De atunci, atacantul argentinian a confirmat așteptările și a adunat 42 de goluri în 92 de meciuri pentru echipa din capitala Spaniei.
Contractul său este valabil până în 2030, iar cota de piață a fotbalistului a ajuns la 100 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.
În acest moment, Barcelona ocupă locul doi în clasamentul din La Liga, cu 58 de puncte după 24 de etape, la două în spatele liderului Real Madrid. De cealaltă parte, Atletico Madrid este pe locul patru, cu 45 de puncte.