200 de milioane de euro pentru transferul verii la Barcelona!

200 de milioane de euro pentru transferul verii la Barcelona! La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Barcelona pregătește una dintre cele mai spectaculoase mutări ale verii. 

TAGS:
Atletico MadridBarcelonaJulian Alvarez
Din articol

Atacantul lui Atletico Madrid, Julian Alvarez, este dorit pe Camp Nou, însă transferul ar putea deveni cel mai scump din istoria clubului catalan.

Potrivit presei in Spania, argentinianul își dorește să ajungă la o echipă unde poate câștiga constant trofee, iar Barcelona ar reprezenta o destinație atractivă. 

200 de milioane de euro pentru transferul verii la Barcelona!

Totuși, conducerea lui Atletico nu este dispusă să renunțe ușor la golgheterul său și a stabilit un preț uriaș.

Ar fi vorba despre aproximativ 200 de milioane de euro, după cum informează publicația Barca Universal.

Julian Alvarez a ajuns la Atletico Madrid în vara lui 2024, transferat de la Manchester City pentru 75 de milioane de euro. 

De atunci, atacantul argentinian a confirmat așteptările și a adunat 42 de goluri în 92 de meciuri pentru echipa din capitala Spaniei.

Contractul său este valabil până în 2030, iar cota de piață a fotbalistului a ajuns la 100 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt. 

În acest moment, Barcelona ocupă locul doi în clasamentul din La Liga, cu 58 de puncte după 24 de etape, la două în spatele liderului Real Madrid. De cealaltă parte, Atletico Madrid este pe locul patru, cu 45 de puncte.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un lanț cunoscut de fast-food din România închide șapte restaurante, afectat de creșterea prețurilor la energie și de TVA
Un lanț cunoscut de fast-food din România închide șapte restaurante, afectat de creșterea prețurilor la energie și de TVA
ARTICOLE PE SUBIECT
Simona Halep, despre echipa din România care face performanță într-un sport mai iubit decât fotbalul, în multe țări
Simona Halep, despre echipa din România care face performanță într-un sport mai iubit decât fotbalul, în multe țări
Michael Carrick, verdict la o lună după ce a preluat-o pe Manchester United: ”Nu eu decid”
Michael Carrick, verdict la o lună după ce a preluat-o pe Manchester United: ”Nu eu decid”
Derby pe piața transferurilor: Cristi Chivu vrea să aducă la Inter un star de la Juventus!
Derby pe piața transferurilor: Cristi Chivu vrea să aducă la Inter un star de la Juventus!
ULTIMELE STIRI
Un puc de fericire! Amercancele exultă la Jocurile Olimpice de iarnă: cu ce scor s-a terminat finala contra Canadei
Un puc de fericire! Amercancele exultă la Jocurile Olimpice de iarnă: cu ce scor s-a terminat finala contra Canadei
Un nou meci, o nouă fază controversată în Superliga! Ce s-a întâmplat la Oțelul - UTA
Un nou meci, o nouă fază controversată în Superliga! Ce s-a întâmplat la Oțelul - UTA
UTA a ratat puncte uriașe, iar Mihalcea se gândește la FCSB: "Să-i las în afara play-off-ului pe ei ar fi o bucurie în plus"
UTA a ratat puncte uriașe, iar Mihalcea se gândește la FCSB: "Să-i las în afara play-off-ului pe ei ar fi o bucurie în plus"
FC Botoșani - ”U” Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00 | Moldovenii vor înapoi pe loc de play-off. Echipele de start
FC Botoșani - ”U” Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00 | Moldovenii vor înapoi pe loc de play-off. Echipele de start
Au venit banii! 1,35 milioane de euro pentru FCSB
Au venit banii! 1,35 milioane de euro pentru FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Julia Sauter a intrat în ISTORIE la JO de iarnă, după un exercițiu de basm la patinaj artistic! Pe ce loc a încheiat românca în clasament

Julia Sauter a intrat în ISTORIE la JO de iarnă, după un exercițiu de basm la patinaj artistic! Pe ce loc a încheiat românca în clasament

Putin s-a înfuriat! Rușii atacă dur Italia după decizia fără precedent luată de guvernul italian

Putin s-a înfuriat! Rușii atacă dur Italia după decizia fără precedent luată de guvernul italian

FCSB a făcut cel mai scump transfer al iernii

FCSB a făcut cel mai scump transfer al iernii

FCSB a refuzat să plătească 1,5 milioane de euro, apoi a făcut cel mai interesant transfer al iernii

FCSB a refuzat să plătească 1,5 milioane de euro, apoi a făcut cel mai interesant transfer al iernii

Prima reacție a Juliei Sauter după ce a scris istorie în patinajul feminin românesc: ”Sunt copleșită de emoții!”

Prima reacție a Juliei Sauter după ce a scris istorie în patinajul feminin românesc: ”Sunt copleșită de emoții!”

Nemții au reacționat categoric după ce Julia Sauter a scris istorie la JO de iarnă. Sportiva putea concura pentru Germania

Nemții au reacționat categoric după ce Julia Sauter a scris istorie la JO de iarnă. Sportiva putea concura pentru Germania



Recomandarile redactiei
Un nou meci, o nouă fază controversată în Superliga! Ce s-a întâmplat la Oțelul - UTA
Un nou meci, o nouă fază controversată în Superliga! Ce s-a întâmplat la Oțelul - UTA
UTA a ratat puncte uriașe, iar Mihalcea se gândește la FCSB: "Să-i las în afara play-off-ului pe ei ar fi o bucurie în plus"
UTA a ratat puncte uriașe, iar Mihalcea se gândește la FCSB: "Să-i las în afara play-off-ului pe ei ar fi o bucurie în plus"
Au venit banii! 1,35 milioane de euro pentru FCSB
Au venit banii! 1,35 milioane de euro pentru FCSB
Stoichiță exclude să stea pe banca României la baraj! Anunțul făcut în cazul lui Mircea Lucescu
Stoichiță exclude să stea pe banca României la baraj! Anunțul făcut în cazul lui Mircea Lucescu
De la sediul FRF, Ilie Dumitrescu a anunțat cine va sta pe banca României la meciul cu Turcia: "Sută la sută!"
De la sediul FRF, Ilie Dumitrescu a anunțat cine va sta pe banca României la meciul cu Turcia: "Sută la sută!"
Alte subiecte de interes
Probleme pentru Jan Oblak în prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
Probleme pentru Jan Oblak în prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
"Here we go!" Julian Alvarez s-a transferat la Atletico Madrid pentru 95.000.000 euro!
"Here we go!" Julian Alvarez s-a transferat la Atletico Madrid pentru 95.000.000 euro!
Acord pentru transfer! Julian Alvarez pleacă de la Manchester City pentru 80 de milioane de euro
Acord pentru transfer! Julian Alvarez pleacă de la Manchester City pentru 80 de milioane de euro
CITESTE SI
A murit Eric Dane. Actorul din „Grey's Anatomy” și „Euphoria” avea 53 de ani

stirileprotv A murit Eric Dane. Actorul din „Grey's Anatomy” și „Euphoria” avea 53 de ani

Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii vin cu vești bune

stirileprotv Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii vin cu vești bune

”Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. Ce spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Trump

stirileprotv ”Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. Ce spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Trump

Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

stirileprotv Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!