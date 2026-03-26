Chiar dacă vor avea parte de o atmosferă ostilă pe stadionul lui Beșiktaș, tricolorii vor avea parte și de susținere. Un spectator de lux este prezent la meci.
GALERIE FOTO Prezență surpriză la barajul Turcia – România! A apărut îmbrăcat cu tricoul pe care l-a purtat la națională
Echipa națională a României va juca primul baraj de calificare la Cupa Mondială împotriva Turciei, în această seară, de la ora 19:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.
Constantin Budescu este și el prezent la Istanbul pentru a susține naționala României în meciul cu Turcia.
”Budi” a fost surprins pe străzile din Istanbul, alături de soția sa, Mădălina, și de copii, toți îmbrăcați în echipamentul echipei naționale.
”Magicianul” a purtat chiar tricoul în care a reprezentat naționala României, cu numărul 14 și cu numele său imprimat pe spate.
